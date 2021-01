Le ultime disperate 48 ore di Conte premier. Prima delle dimissioni, telefonate a raffica: “12 poltrone in ballo, a chi le ha offerte”

Pubblicità

26 gennaio 2021

Riparte dalle ultime 48 ore, Giuseppe Conte. Il premier ha annunciato le proprie dimissioni al Consiglio dei ministri di martedì mattina e salirà al Quirinale per rassegnarle al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante i partiti della maggioranza siano sempre più divisi sul da farsi (appoggiare un Conte-ter o riprendersi Italia Viva cambiando premier?), l’avvocato di Foggia sembra determinato nel provare a rilanciarsi assicurando al Capo dello Stato di avere in mano una maggioranza allargata e solida, alla Camera ma soprattutto al Senato. “Per il progetto che viene definito di Salvezza Nazionale – scrive Repubblica – sarà allora indispensabile chiudere il contenzioso con Matteo Renzi e calamitare almeno una parte di centristi e dei responsabili di Forza Italia”.

Due sono le carte da giocare in questo scenario: la volontà di molti (compreso Mattarella) di non andare ad elezioni anticipate a ridosso del semestre bianco e la possibilità di distribuire poltrone ministeriali a chi fino a oggi è rimasto all’asciutto. I retroscena parlano di un Renzi che chiede per sé tre ministeri (prima ne aveva 2). Sperano anche i senatori Udc Paola Binetti e Antonio Saccone e chissà, qualche onorevole in uscita da Forza Italia (anche se Silvio Berlusconi nega). Si parla di “spacchettamenti” di ministeri per moltiplicare fino a 12 i posti a disposizione, di sondaggi privati tramite il capo di gabinetto del premier, Alessandro Goracci. Si prova il tutto per tutto, insomma, e lo slittamento dell’incontro con Mattarella (stizzito) è servito proprio a guadagnare qualche ora. Il tempo di fare una manciata di telefonate. Anche se il clima a Palazzo Chigi non è dei migliori: “Stavolta non è affatto detto che riuscirò a farcela”, sarebbe stata la confidenza di Conte ai suoi.

