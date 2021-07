Lega, giallo sui social: in una foto di Salvini spunta un Qr code. Sarà quello del Green pass?

Una foto sui social e il giallo dell’estate è servito. La domanda è semplice: “Ma il vaccino, lui, l’ha fatto o no?”. Un quesito che circola tra i corridoi della politica e tra i colleghi di partito, una curiosità alimentata dal solito clamore delle dichiarazioni con cui il leader della Lega parla delle vaccinazioni anti-Covid e della “libera scelta” di chi ha meno di 40 anni. E oggi, dopo lo schiaffo del premier Draghi, che in conferenza stampa ha dichiarato come “l’appello ai No vax sia un invito a morire”, oggi Matteo Salvini pubblica sui suoi profili social una foto che suscita numerosi dubbi in chi l’ha vista.

Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici?? pic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2021

Nell’istantea, infatti, si vede il leader del Carroccio mentre beve un caffè. Sin qui nulla di strano. Ma se si guarda sul tavolo si nota una mascherina poggiata sopra dei fogli. E sui quei fogli non si può non fare caso alla stampa inequivocabile di un Qr code, il codice digitale presente sul Green pass di chi è stato vaccinato contro il Covid.

Nel post che accompagna il tweet di Salvini, però, non c’è nessun riferimento chiaro alla vaccinazione e al Green pass. Si parla, genericamente, di “salute, lavoro e libertà”. Il codice Qr, dunque, potrebbe essere un semplice fac simile o il codice di altro. E resta il giallo: Salvini si è vaccinato o no contro il Covid?