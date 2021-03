Lega, il nuovo capogruppo in Basilicata aveva scritto su Facebook: “Viva il Duce, Renzi stai attento…”

Pubblicità

Un vecchio post del 2014 con una velata minaccia e un’affermazione fascista mette in imbarazzo il neo capogruppo della Lega in Regione Basilicata. “Renzi chi te m**rt… Prima di venire in Basilicata pensaci bene. W il duce”: sono queste le frasi del consigliere regionale Nario Aliandro, diventate virali online all’indomani dell’ufficializzazione del suo nuovo ruolo nell’assise lucana.

“Su quella frase non rilascio dichiarazioni, ma nei prossimi giorni approfondirò quello che è accaduto” commenta al telefono. E senza voler confermare o smentire la veridicità del vecchio post, aggiunge: “Comunque non è un post di oggi, ma è del 2014…”.

All’epoca aveva 28 anni e non era neanche consigliere comunale: lo diventerà 2 anni dopo nella sua Paterno, in provincia di Potenza, prima di diventare anche consigliere regionale alle ultime elezioni del 2019. Aliandro, 34enne imprenditore nel settore lattiero-caseario è anche vice presidente associazione sportiva Semper Fidelis. Ora quel suo commento nei confronti dell’allora presidente del Consiglio è tornato di gran moda. Con una notevole ondata di indignazione.





