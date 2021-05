Lega, la Procura di Roma archivia l’inchiesta sui voli di Stato di Matteo Salvini

Nessun abuso e nessun danno erariale per lo Stato. Con questa spiegazione la Procura di Roma ha archiviato l’inchiesta relativa ai voli di Stato effettuati da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno. Per la procura, durante il suo mandato al Viminale, il leader della Lega ha utilizzato i velivoli dei vigili del fuoco e del dipartimento di pubblica sicurezza rispettando “i criteri di economicità, celerità di spostamento e di impiego razionale delle risorse” e sempre “nell’esercizio delle proprie funzioni di ministro dell’Interno”. L’inchiesta era stata aperta dai pm di piazzale Clodio nel maggio 2019, quando i magistrati hanno acceso i fari sui 25 voli di Stato di Salvini.

A distanza di due anni, l’inchiesta è stata archiviata perchè per la Procura di Roma non ci sono statidanni erariali per lo Stato, anche perchè i costi sostenuti “non appaiono essere palesemente superiori a quelli che l’amministrazione dell’Interno avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di voli di linea da parte del ministro e di tutto il personale trasportato al suo seguito”. Soprattutto, spiega la Lega in una nota, i pm hanno confermato che ” l’utilizzo dei velivoli è avvenuto da parte di Salvini nell’esercizio delle proprie funzioni di ministro dell’Interno, circostanza che impone di tener conto anche dei dispositivi di protezione eccezionale (primo livello) di cui tale autorità è destinataria”.