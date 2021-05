“L’era del cinghiale bianco”: Battiato con l’Ensemble Symphony Orchestra

Pubblicità

Prendere la propria canzone più popolare e dargli nuova vita con un accompagnamento orchestrale d’archi da urlo. È uscito il videoclip promozionale di “L’era del cinghiale bianco” di Franco Battiato, suonato live con l’Ensemble Symphony Orchestra. La canzone, nonostante i suoi 37 anni di età, continua a scorrere nelle vene di chi la ascolta come se avesse un messaggio attuale intrinseco e con una modernità che non è ancora evaporata. Il cinghiale bianco è un simbolo che rimanda al sapere spirituale, metafora per spiegare il proprio rifiuto alle contraddizione di un mondo moderno che sembra aver perso ogni punto di riferimento, in particolare i propri riferimenti spirituali. L’era del cinghiale bianco è un riferimento alla cultura celtica. (Vassily Sortino)





