L’esame di italiano di Suarez, il gip: “Il calciatore ha ammesso di aver avuto le domande”

Parla di “ammissione del calciatore Suarez” di “avere ricevuto dalla prof. Spina” il file con il testo dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia il gip in un provvedimento legato all’inchiesta che coinvolge anche gli ormai ex vertici dell’Ateneo. Lo fa motivando le decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla stessa professoressa Stefania Spina. Secondo il gip la docente – sospesa per otto mesi – aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”.

L’italiano inventato di Suarez che fece sorridere anche i prof: “Bambino porta cocummella” di Giuliano Foschini , Fabio Tonacci 19 Dicembre 2020

Interrogata dal pm, Spina ha però negato di avere fornito a Suarez il testo dell’esame. “Non si tratta di un copione – ha detto ai magistrati – ma di materiale che abbiamo usato a lezione. Ho detto a Suarez soltanto di prepararsi su tutto quello che avevamo fatto a lezione. Il testo del pdf contiene la presentazione con cui avrebbe cominciato l’esame e perciò avrebbe dovuto memorizzare quella parte di testo”.

L’esame farsa di Suarez, la rettrice dimissionaria di Perugia: “Tornassi indietro, non accetterei di far fare quel test a un calciatore così famoso” dal nostro inviato Fabio Tonacci 09 Febbraio 2021

Secondo il gip però Spina – docente della Stranieri ed ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche – avrebbe contribuito “in maniera determinante” al quello che secondo gli inquirenti è stato “l’esame farsa” di Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. L’inchiesta della procura perugina appare ormai alle ultime battute e non è escluso che a breve i pm possano inviare eventuali avvisi di conclusione delle indagini o formulare richieste di archiviazione.