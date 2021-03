Letta: “Ho il Pd nel cuore ma ho bisogno di 48 ore per decidere”

“Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

Continuano intanto le attestazioni di stima per Letta. Andrea Romano, deputato Pd e portavoce di base riformista ospite ad Agorà ha detto: “Enrico letta è una figura di indiscutibile autorevolezza e prestigio, che in una fase tanto difficile della vita del Pd garantirebbe sicuramente equilibrio e saggezza alla guida di una squadra di comando di uomini e donne. Al contempo considero inevitabile che il pd arrivi ad una vera, autentica e trasparente discussione congressuale in tempi rapidi, e comunque non appena la pandemia lo consentirà”.

In mattinata, partecipando a una trasmissione televisiva, Pier Luigi Bersani, parlamentare e presidente di articolo uno mdp Leu aveva detto: “Letta ed io siamo la prova vivente che in quel partito una volta si poteva lavorare assieme in vera amicizia e in vera lealtà”.