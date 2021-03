Letta incontra Meloni. La leader di FdI: “Colloquio positivo su vaccini, ristori e Copasir”

Oltre un’ora e mezzo di colloquio. Tanto durato l’incontro questa mattina tra Giorgia Meloni e Enrico Letta. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto sapere che la riunione con il segretario del Pd si svolta nel suo ufficio e i temi affrontati sono stati i vaccini anti-Covid, i ristori alle categorie maggiormente colpite dalla crisi provocata dalla pandemia e, infine, la presidenza del Copasir. L’incontro, definito da Meloni “positivo” rientra “nel rapporto di normale dialettica tra maggioranza e opposizione”.

Da Fratelli d’Italia fanno sapere che, rispetto alla questone dei sostegni alle imprese, Meloni ha proposto a Letta “di sospendere il cashback e di destinare ai ristori i 5 miliardi di euro stanziati per questa misura”. I due leader hanno quindi discusso del corretto funzionamento delle istituzioni e delle riforme che in prospettiva possano rafforzarle. Da Fratelli d’Italia è stato rinnovato al segretario dem l’invito a dialogare per arrivare alle urne quanto prima: “Ci auguriamo – ha detto Meloni – che Mario Draghi alla guida del governo ed Enrico Letta alla guida del Pd vogliano essere più disponibili al dialogo con l’opposizione di quanto non lo siano stati Conte e Zingaretti”.