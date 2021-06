Letta: “La Festà dell’Unità a Bologna, dal 26 agosto al 12 settembre”

Pubblicità

“Abbiamo deciso che la festa nazionale del Pd, la festa dell’Unità sarà a Bologna. Comincerà il 26 di agosto e terminerà il 12 settembre e qui a Bologna verrò il primo settembre e lanceremo il grande percorso di allargamento del Pd che si chiamerà ‘Le agorà democratiche’, perché noi guardiamo avanti”.

Il segretario del Pd Enrico Letta, approfitta della cena di autofinanziamento a sostegno del candidato democratico alle primarie del centrosinistra Matteo Lepore per annunciare l’appuntamento. Lo fa davanti ai mille militanti dem che hanno organizzato l’evento a sostegno dell’assessore comunale, che ha visto la partecipazione tra gli altri del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e il leader delle Sardine Mattia Santori. Dopo la Festa nazionale, dal 13 al 20 settembre, si svolgerà invece la festa dell’unità provinciale.

“Se domenica le cose andranno come vogliamo che vadano – ha spiegato Letta – cominciamo una lunga rincorsa per dare al Paese un governo democratico e progressista. Io sono qui per questo. Io non mollerò fino a che non avremo vinto le elezioni politiche del 2023”.

