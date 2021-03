Letta, parla Mauro Berruto, l’amico ex ct della pallavolo: “È un top player. Stavolta gli diano tempo”

Pubblicità

Pubblicità

“Credetemi: il Paese, non solo il Pd, recupera un top player. Speriamo che stavolta duri”. Mauro Berruto, una laurea in filosofia in tasca, è l’ex ct azzurro del volley, l’ex direttore tecnico della nazionale di tiro con l’arco, ad della scuola Holden e tante altre cose. Soprattutto, lo dice con orgoglio, è un amico di Enrico Letta.

Enrico Letta: pisano, milanista, ministro a 32 anni. Ecco chi è il futuro segretario del Pd di Giovanna Vitale 12 Marzo 2021

L’ha sentito in queste ore?

“No, gli ho mandato qualche messaggio. Gli ho detto: prenditi 48, pure 72 ore, ma accetta. E’ andata così, per fortuna”.



Non si aspettava questo ritorno sulla scena?

“Potevo solo sperarci. Ricordo i giorni in cui Enrico lasciò prima Palazzo Chigi e poi il parlamento. Era lo stesso periodo in cui anche io cambiavo vita, dimettendomi dalla nazionale di pallavolo. Ci dicemmo: ora serve discontinuità totale. Lui andò a Parigi, io alla scuola Holden. Ma aggiungemmo: domani chissà… E infatti rieccolo in politica”.

Pd, Turco: “Meglio una donna alla guida del Pd? Se c’è si faccia avanti, con nome e cognome” di Giovanna Casadio 12 Marzo 2021

Lo considera un profondo innovatore.

“Beh, già 20 anni fa metteva su think thank come “Vedrò”, esperienza straordinarie di contaminazione fra mondi diversi. Quando mi invitò la prima volta Paola De Micheli, di Enrico mi colpirono curiosità, predisposizione all’ascolto e onestà: è uno a cui affideresti il Bancomat dandogli il pin. E poi questa capacità molto moderna di connettere i saperi: quando era premier mi chiamò per occuparmi di sport ma in un modo del tutto nuovo: mi fece guidare una commissione interministeriale che impegnava la Salute e il, Miur per consolidare la cultura del movimento come generatore di benessere e di risparmi. Ogni euro investito in questo campo sono tre o quattro euro risparmiati nella lotta a patologie come obesità, depressione, diabate. Una visione dello sport che parte dal, basso, non dalla serie A. E che è molto incentrata sul rispetto delle regole, un altro suo pallino”.

.Lei racconta un aneddoto, in questo senso.

“Quest’estate, mentre giocava a beach volley, ebbe una disputa col figlio. Bene, mi chiamò al cellulare per dirimerla. Non andò avanti finché io, da ex ct della pallavolo, non chiarii chi avesse ragione”.

Un’immagine che cozza con quella, da copione, del professorino con gli occhiali.

“Può sembrare un uomo troppo serio, ma è un piacevole conversatore dotato di autoironia. E poi è un appassionato di sport, non è raro trovarlo in calzoncini. Purtroppo ha due difetti, ai miei occhi: ama la pallacanestro più del volley e non condivide la mia passione per il Subbuteo. Ma sono cose che gli si possono perdonare”.

Lo attende un lavoro non facile.

“Fare il segretario del Pd, visti i precendenti, logora più che fare il ct azzurro. Ma lui ha le carte in regola per ricostruire l’identità del partito, visto che ne è stato tra i fondatori. Basta che non gli diano un orizzonte breve, legato magari all’elezione del Capo dello Stato. Enrico non può fare il reggente. Mi perdoni un’altra metafora calcistica: hai un top player, non gli fai fare il terzino destro, con tutto il rispetto verso i terzini destri. Ma se ha accettato, avrà avuto garanzie in questo senso”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest