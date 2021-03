Letta segretario Pd, Salvini all’attacco: “Parte subito male, cavolate sullo Ius soli”. Fdi: “A volte meglio i cervelli in fuga”

Un secondo dopo l’elezione di Enrico Letta a segretario del Pd arriva la prima reazione di Matteo Salvini. Ed è di fuoco. Il segretario leghista scrive su Twitter: “Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte… Se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli Italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”.

E Francesco Lollobrigida, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia: “La prima proposta di Letta per aiutare gli italiani è lo ius soli per gli immigrati. Delle volte è meglio lasciare all’estero i cervelli in fuga!”. Un riferimento al ritorno di Enrico Letta da Parigi per guidare il Partito democratico.