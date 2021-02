Pubblicità

Pubblicità

Egregio Presidente Draghi, dopo la fiducia ampiamente conseguita in entrambi i rami del Parlamento, è arrivato il momento del fare e ognuno ha richieste da perorare a vantaggio suo, della sfera di interessi che difende o della propria parte politica. La pratica del cibo non appartiene a questo o quello, semplicemente perché è un obbligo biologico ineludibile, che ci riguarda tutti, indistintamente. In Italia abbiamo saputo trasformarla in un’arte sublime, in una straordinaria occasione di promozione turistica, in una chiave di volta – riconosciuta a livello mondiale – di salute e prevenzione. Peccato che nessuno se ne accorga.

Lettera aperta a Draghi: “Che l’Italia guidi la nuova rivoluzione alimentare”

Nicholas Lander, food editor del Financial Times, una volta disse che l’Italia senza il Ministero dell’Alimentazione è come se l’Arabia Saludita non avesse il Ministero del Petrolio. Al di là della questione culturale e sociale, sono i numeri a testimoniarlo. A fronte di un made in Italy in affanno conclamato nei comparti simbolo – in primis moda e automobili, gravati da cali di fatturato oltre il 20% – l’agroalimentare ha lasciato tutti dietro, grazie a un valore di filiera che sfiora i 540 miliardi. Coldiretti ha recentemente scorporato i dati del primato, declinandolo in oltre tre milioni e mezzo di posti di lavoro, 740.000 aziende agricole, 70.000 industrie dedicate, 330.000 luoghi di pasti fuori casa e 230.000 focalizzati sulla vendita al minuto di alimentari. Perfino in un periodo così faticoso, segnato dalla débacle della ristorazione (41 miliardi di perdite rispetto al 2019, fonte Ismea), l’unico settore svettante è quello dell’agroalimentare, dove il segno più precede i dati relativi alle aziende casearie, dolciarie e conserviere (fonte Area Studi Mediobanca). Purtroppo, a livello delle massime istituzioni il cibo viene vissuto al massimo come simpatico sollazzo, a metà tra “Un americano a Roma” e “La grande abbuffata”. Oppure strizzato nei contenitori tristanzuoli di mense scolastiche e ospedaliere.

Uno dei grafici del Dottor Hirt

Nulla che abbia davvero a che vedere con la cultura del cibo, per altro certificata da stuoli di antropologi illustrissimi. Niente ora di alimentazione a scuola, non uno straccio di programma tv, al di là di tutorial e reality. Il resto del cibo narrato pencola tra i record di produzione del Prosecco e lo scandalo della mozzarella alla diossina. In mezzo, il nulla. Il cibo non è risultato argomento di interesse nemmeno nell’anno del Covid, malgrado l’intero mondo della scienza concordi sul ruolo determinante delle difese immunitarie e su quanto il buon cibo possa supportarle. A nessuno dei super esperti, che ormai abitano stabilmente studi televisivi e dintorni, è venuto in mente di spiegare come ci si alimenta in tempi di pandemia, il primato di frutta e verdura, extravergine e legumi, insieme alla condanna dei cibi ultra-processati, distanti anni luce dalla nostra storia alimentare. Essere il Paese di Bengodi da almeno settecento anni (Boccaccio docet) serve a poco, se non sappiamo esaltare la forza della biodiversità incredibile e terapeutica, incisa nel nostro Dna.

In una recente conferenza on line organizzata da quei benemeriti di Slow Food, che da decenni predicano l’importanza di declinare il cibo secondo il trittico buono-pulito-giusto, lo scienziato austriaco Herbert Hirt ha ricordato che quasi il 90% delle patologie, dal cancro all’Alzheimer, è legato alla disbiosi intestinale, ovvero al cattivo stato del microbiota, determinato in primo luogo dal cibo: “Mai come adesso possiamo dire che siamo quello che mangiamo e che proteggersi dalle malattie, dai virus alle patologie degenerative, dipende in gran parte dal modo in cui ci nutriamo. La salute dell’uomo dipende strettamente dalla salute degli animali e delle piante. Pesticidi, inquinamento e cibo-spazzatura abbattono il sistema immunitario”. Concetto ripreso da David Quammen, il visionario autore di “Spillover”, il libro del 2012 in cui si paventava una pandemia da salto di specie. Il ricercatore americano ha ribadito lo stretto legame fra ambiente, cibo e diffusione dei virus. “Oggi ormai si parla di ‘One health’, una sola salute, che coinvolge tutto il pianeta: ecosistema, animali e persone. Negli anni, virus pericolosi come il Nipah della Malesia si sono diffusi attraverso gli allevamenti intensivi. Per questo le nostre scelte in materia di cibo possono determinare la salute nostra e dell’intero pianeta” (entrambi gli interventi sono disponibili sul sito Terra Madre Salone del Gusto). Più che integratori purchessia e alimenti industriali variamente addizionati, a fare la differenza le produzioni virtuose, senza chimica, animal friendly, di cui l’Italia, terra-madre della dieta mediterranea, è ricchissima (non a caso siamo i primi produttori europei di biologico).

Nessuno meglio di noi potrebbe assumere la guida di questa rivoluzione necessaria e mostrare a tutti la strada. Però bisogna volerlo. Fra il nuovo Ministero della Transizione Ecologica e il rinato Ministero del Turismo, chissà se ci sarà spazio anche per la costruzione di un modello socio-economico che finalmente riporti il cibo a essere considerato un valore e non una merce. Magari investendo sulla riedizione consapevole del Paese di Bengodi. Se non ora, quando?

Grazie per l’attenzione,

Licia Granello





Go to Source

Tweet Share Pinterest