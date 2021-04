Lettera di un padre al figlio: “Caro Lorenzo ti spiego cosa è stato il rogo del Moby Prince”

Pubblicità

Un padre, Stefano Romboli, livornese, che scrive al figlio Lorenzo, nel trentesimo anniversario del rogo del Moby Prince: 140 morti e ancora molti misteri sulle cause che hanno portato alla collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Una lettera che è un tentativo di richiamare l’attenzione e di conservare la memoria di quella strage.

“Mayday Mayday Mayday, Moby Prince Moby Prince Moby Prince, Mayday Mayday Mayday, Moby Prince! Siamo in collisione, siamo entrati in collisione e prendiamo fuoco! Siamo entrati in collisione e prendiamo fuoco! Mayday Mayday Mayday, Moby Prince, siamo in collisione ci serve aiuto!” Guarda Lorenzo, leggi questi nomi. Uno ad uno. Guarda l’età. C’erano anche bambini più piccoli di te. Persone che sono rimaste dentro quella nave, morte tragicamente a poca distanza da qui. C’era la nebbia, hanno detto. I soccorsi sono arrivati tardi. Sono morte qui davanti. Sono passati 30 anni e ancora oggi, malgrado anni di processi, di lotte e di impegno per far conoscere la verità e per avere giustizia, non siamo arrivati a conoscere le cause. Come si può accettare che 140 persone siano morte in questo modo, dopo ore di attesa e di agonie, come se invece di essere qui davanti, vicino e a vista dalla costa di una città di un paese moderno, fossero su una nave invisibile, fantasma, risucchiata dal mare, esplosa in 10 secondi, colpita da un meteorite, da un missile o da un fulmine scagliato da un Dio malvagio e così tremendo?

Non lo possiamo accettare. E non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo dimenticare. Mai. Livorno come Milano, Brescia, Ustica, Bologna, Viareggio…una lista lunga di stragi impunite, senza verità e giustizia. Come possiamo accettarlo? Come possiamo essere orgogliosi di un Paese, definirlo civile e democratico, e convivere con questi orrori? Possiamo far finta di nulla? Pensare che sia solo per sfortuna o per un tragico evento?

No Lorenzo, non possiamo conviverci e non dobbiamo accettare che sia normale e che non possiamo farci niente.

Il 10 aprile del 1991 tua madre aveva poco più della tua età, io avevo 20 anni e tuo nonno, mio padre, aveva più di 50 anni. Lo ricordo, nonno Alfio, quando mi disse, appena tornai a casa da scuola, che su quella nave c’era un suo parente, un cugino “acquisito” che lavorava su quella nave e che io avevo visto, qualche volta. Aveva qualche anno in più di nonno, quella persona, e sarebbe andato in pensione nel giro di qualche anno, dopo una vita passata in mare. Roberto non è mai tornato da quell’ultimo, tragico e infernale viaggio. La moglie e i figli non lo hanno più rivisto vivo. Lui come le altre 139 persone se ne sono andate così, senza avvertire nessuno, senza l’ultimo saluto. A quei tempi non c’era ancora il cellulare. Niente aveva fatto, lui come le altre vittime, per meritare quella sorte.

Vedi Lorenzo, guarda il mare. Il mare di Livorno che ci coccola, ci abbraccia, ci protegge e che tanto ami. Ogni tanto, guardandolo o tuffandoti dentro, pensa a quella nave, a quelle persone, a questa ferita aperta e a quella verità che ancora non c’è. Il miglior modo per ringraziare quel mare è non dimenticare e magari portare il tuo piccolo contributo affinché si possa aiutare il mare stesso a far emergere la verità e a liberarlo da un peso che, senza colpe, si porta dentro. Perché in fondo, la verità deve venire a galla. Lo meritano quelle 140 persone, i loro parenti, la storia e la memoria della nostra Livorno. Non dimenticare, Lorenzo, questa storia. La storia della Moby Prince e delle 140 persone che non sono mai tornate. Perché anche tu, Lorenzo, dica: “io sono 141”.

#iosono141

#mobyprince





