L’Europa secondo i sovranisti, vertice di Salvini con Orban e Morawiecki: “Sogniamo un Ue che fa poche cose in comune,vogliamo diventare il primo gruppo all’Europarlamento”

Europa e piani vaccinali. Sono questi alcuni dei temi affrontati a Budapest dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante il colloquio di un’ora e trenta con il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban e il premier della Polonia Mateusz Morawiecki. I tre leader, fanno sapere dal Carroccio, hanno insistio sull’esigenza di “Rinascimento europeo per superare l’emergenza sanitaria ed economica”. Inoltre, spiegano dal partito di Salvini, nel colloquio hanno coniviso “una nuova idea di Europa, fondata su temi concreti a partire dalle radici comuni, dalla salute, dal lavoro e dal rinnovamento”.

“E’ stata una intensa giornata di lavoro, a Budapest, con il premier ungherese e quello polacco, mettendo al centro l’Europa, il Rinascimento europeo dopo il Covid, la salute, dopo il fallimento sul piano vaccinale, un nuovo modello di salute, lavoro, bellezza sicurezza, agricoltura, valori comuni cristiani, identità e futuro”, ha commentato Salvini dopo l’incontro. “Stiamo lavorando – ha aggiunto – per un percorso che metta al centro i cittadini e non solo la finanza, la burocrazia e i fallimenti di Bruxelles”.

Salvini: “Siamo un nucleo alternativo alla sinistra”

“Siamo d’accordo sull’Europa, sulla difesa dei confini e della vita. C’è un percorso che comincia oggi e coinvolge nuove famiglie”, ha detto Salvini durante la conferenza stampa a Budapest. “Ci proponiamo come un nucleo storico alternativo alla sinistra, senza limiti, con l’obiettivo di essere i primi. Vogliamo diventare il primo gruppo europeo”. Il leader della Lega ha quindi avvertito: “Siamo qui per costruire qualcosa di longevo”. Perchè? “Ci sono grandi sfide – ha precisato – c’è un islamismo alle porte che deve trovare nei valori Ue un’argine. Lasciamo ad altri le critiche, noi rimettiamo al centro il diritto alla vita ed il diritto al lavoro, Ruberei alla dichiarazione americana il diritto alla felicità. E’ un segnale di speranza”. Infine, ha sostenuto che “l’Unione europea, quando nella sua carta costitutiva negò le sue radici giudaico cristiane, sbagliò in partenza”.

Orban: “Oggi tappa di un lungo viaggio. Ppe ha scelto la sinistra”

Nel corso della confenza stampa che i tre leader hanno tenuto dopo l’incontro, il premier ungherese Orban ha elogiato il leghista: “Non è un segreto che chiamiamo Matteo Salvini ‘nostro eroe’ perché quando qualcuno diceva che era impossibile fermare l’immigrazione clandestina, da ministro ha saputo arrestarla”. Siamo grati per quello che ha fatto Salvini. E l’abbiamo sempre apprezzato”.

Poi, rispetto all’incontro di oggi, ha chiarito che è stato “la prima tappa di un lungo viaggio. Abbiamo parlato dei nostri valori e del nostro impegno atlantista. Rappresentiamo i valori della famiglia tradizionale e ci schieriamo contro il comunismo -sostiene il premier sovranista – contro l’antisemitismo, contro l’immigrazione illegale. Se la pandemia lo permetterà, ci rivedremo nel mese di maggio, a Varsavia e poi anche a Roma. La destra non ha estremisti e lo dimostreremo. Raccoglieremo le forze a favore della libertà”. Del resto, osserva l’ungherese, “ci sono milioni di cittadini senza rappresentanza politica, avendo il Ppe scelto di schierarsi facendo cooperazione con la sinistra. I democratici cristiani non hanno rappresentanza e lavoriamo per dargli una voce”.

Morawiecki: “Mi piace l’idea di un Rinascimento europeo”

“Bisogna gettare le basi per una nuova Europa. Mi piace molto l’idea di Matteo Salvini a proposito di Rinascimento europeo. Parliamo di valori per costruire il futuro”, ha precisato il premier della Polonia Mateusz Morawiecki. Quindi, ha nuovamente ribadito i valori su cui poggia il percorso che costruirà con il leader del Carroccio e Orban: cooperazione euro-atlantica, la Nato, l’integrazione nell’Ue, priorità che dovrebbero rispettare la sovranità e le libertà nazionali, i valori tradizionali e il cristianesimo.





