L’Europeo a 24 squadre e un tabellone tutto sbagliato: è una formula da cambiare

Gli ottavi di finale segnano l’avvio della fase a eliminazione diretta dell’Europeo, il mata-mata come dicono con enfasi gli spagnoli, “ne resterà solo uno” per gli inguaribili nostalgici di Highlander. La scarica di adrenalina di una partita senza vie di fuga non ha eguali, ma c’è un filo di snobismo nei discorsi di questi giorni sulla montagna, ovvero le 36 partite della fase a gironi, che avrebbe partorito il topolino, le 8 squadre soltanto che sono state eliminate dopo quasi due settimane di gare. Intanto uno solo di questi 36 match è stato inutile: Olanda-Macedonia del Nord non valeva nulla, i primi sarebbero rimasti primi anche se sconfitti, i secondi sarebbero stati eliminati anche da vincenti. Ciascuna delle altre 35 gare aveva invece un senso, alcune assai stringente se è vero che l’ultima serata, quella che ha sciolto i nodi del girone F, ha vissuto momenti memorabili.

È vero però che il ripescaggio delle quattro migliori terze – inevitabile in un torneo a 24 squadre – porta alla stortura di un’Ucraina che va in campo lunedì ma deve poi aspettare fino a mercoledì per sapere se è stata promossa agli ottavi o meno. In genere questo discorso suscita una replica nostalgica: torniamo alle 16 squadre, e il problema si risolve da sé. Ma c’è anche un’altra variazione possibile: saliamo a 32, adottando il format del Mondiale. Si tratterebbe di aggiungere 8 squadre, dunque due gruppi per un totale di 12 partite. Non un giorno di competizione in più (il Mondiale dura un mese esattamente come questo Europeo), non una gara in più per chi arriva in fondo: resterebbero 7. Semplicemente, le quattro migliori terze di oggi verrebbero sostituite dalle prime due dei gironi supplementari, e ci si allineerebbe come oggi al tabellone degli ottavi.

La cifra tecnica del torneo ne uscirebbe annacquata, ma fino a un certo punto: le escluse di questi giorni vantano comunque fuoriclasse (Lewandowski), ottimi giocatori (Robertson, Hamsik, Skriniar, Yilmaz) e soprattutto grandi storie, dalla soddisfazione in extremis di carriera di Pandev al brillante comportamento dell’Ungheria di Marco Rossi. Uscendo dalla sfera tecnica, il caso dello stadio-arcobaleno negato dall’Uefa ha dato al contrasto alla legge omofoba di Orban una visibilità che neanche dieci sessioni al Parlamento Europeo. Perché la verità è che il calcio continua a essere il grande spettacolo del mondo, e l’estate appartiene alle nazionali col loro carico di passione – e dunque attenzione, non solo sportiva – allargata anche a chi durante l’anno non segue il pallone con assiduità. È per questo che a giugno e luglio ci piacciono i tornei con tante squadre: per includere, anziché escludere.

Un Europeo a 32 nazionali potrebbe poi essere il pegno di una pace tra i club, compresi quelli che ancora puntano alla Superlega, e l’Uefa, perché calerebbero drasticamente le date necessarie per le qualificazioni alla fase finale. Se su 55 federazioni iscritte ne passano 32, vuol dire che i gironi a sei squadre con successivi spareggi possono ridursi a gruppi molto più snelli, a quattro o addirittura a tre. All’Uefa resterebbe il business della Nations League, mentre con le date risparmiate tra campionati nazionali a 18 e partite di qualificazione tolte, i club potrebbero ricavare le 8/10 date che ritengono necessarie per ampliare la loro attività più remunerativa, quella europea. O persino far riposare un po’ i giocatori, consentendo qualche settimana di allenamenti a ciclo completo e magari, ogni tanto, qualche giorno di stacco. Una rivoluzione.





