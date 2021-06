L’Europeo per rilanciare il calcio dopo la crisi di ricavi dell’era Covid

Pubblicità



Rimettere in moto la macchina del calcio. È la missione dell’Uefa, che con Euro 2020 si prepara a mostrare di nuovo al mondo i volti felici, per quanto mascherati, dei tifosi allo stadio. E uscire così da una crisi del pallone, determinata dalla chiusura degli impianti, che in un biennio in Europa arriverà a bruciare oltre 8,7 miliardi, secondo le stime sella stessa Uefa. “Avere i tifosi sugli spalti ha un valore molto superiore a quello dei biglietti venduti. Il pubblico fa vivere gli hotel, le compagnie aeree, i ristoranti. E le tv vendono meglio le partite: i tifosi creano lo scenario competitivo ideale, sono anzi parte del gioco. I risultati sul campo lo confermano e lo spettacolo ne beneficia”, dice Dino Ruta, professore di Sport management alla Sda Bocconi.

Le percentuali di capienza consentite negli stadi saranno molto diverse nei dieci Paesi che ospiteranno partite dal prossimo 11 giugno, data della gara inaugurale Italia-Turchia. Salvo correzioni dell’ultim’ora, all’Olimpico saranno ammessi 16mila spettatori, un quarto della capienza totale. Con percentuali simili apriranno gli stadi di Amsterdam, Bucarest e Monaco. A San Pietroburgo e Baku le tribune saranno piene per metà, mentre Budapest rischierà il pieno accesso. Il ritorno parziale dei tifosi non basterà comunque nelle previsioni Uefa – che dal 2019 al 2020 ha visto calare il proprio fatturato da 3,8 a 3 miliardi – per tornare al livello di ricavi pre-Covid.

200 milioni di mancate entrate

Fra biglietti, diritti tv e sponsor, l’Europeo in Francia del 2016 portò nelle casse Uefa 1,9 miliardi con una crescita del 38 per cento rispetto a Euro 2012 in Polonia e Ucraina. Il solo botteghino garantì 270 milioni di entrate. I 613mila tifosi, nelle 13 città che ospitarono le partite, spesero complessivamente 625 milioni di euro, con ricavi per l’indotto di 1,2 miliardi. Per questa edizione itinerante, Uefa prevede mancate entrate per 200 milioni direttamente legate alla necessità di contenere il numero degli spettatori. E il giro d’affari complessivo andrà di conseguenza: Uefa incasserà 1,3 miliardi. Un calo solo in piccola parte compensato dal minor costo di organizzazione: 504 milioni, contro i 595 spesi per Euro 2016. Abbastanza per festeggiare. “Abbiamo fatto un mezzo miracolo”, si fa i complimenti da solo un alto dirigente di Nyon, dove ha sede l’organo di governo del calcio europeo. Per sostenere Euro 2020 le 55 federazioni nazionali del calcio – e quindi indirettamente agli Stati, oltre che ai club – hanno garantito quasi 300 milioni.

Che l’Europeo si sarebbe dovuto giocare col pubblico, il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin lo aveva chiaro sin dall’inizio della pandemia. Il 17 marzo 2020, mentre club e leghe nazionali tentennavano sull’ipotesi di fermare i campionati di fronte alla montante marea Covid, dichiarò il rinvio del torneo al prossimo giugno. Un anno esatto dopo quell’annuncio, ha ribadito: “L’unica certezza è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire la presenza di tifosi”. Un vincolo chiaro, di cui hanno fatto le spese Dublino e Bilbao. Nell’impossibilità di assicurare le condizioni per l’accesso allo stadio, le due città lo scorso 23 aprile sono state sostituite rispettivamente da San Pietroburgo e Siviglia, per la fase a gironi. E l’ottavo di finale in programma in Irlanda ha traslocato a Wembley. Una vittoria per Boris Johnson, attentissimo nel dopo Brexit a ribadire come il Regno Unito sia la culla del calcio europeo.

Il fallimento Superlega

La disponibilità a rinviare Euro 2020 di un anno, per consentire lo svolgimento dei campionati nazionali nella stagione 2019-2020, aiuta a spiegare la durezza della reazione della Uefa nei confronti del progetto Superlega, nato e morto in pochi giorni lo scorso aprile, con cui 12 grandi club volevano di fatto sottrarre all’istituzione europea del calcio l’organizzazione della Champions League. Ceferin – che ora minaccia di escludere dal torneo Real Madrid, Barcellona e Juventus, che ancora ci credono – riteneva di aver fatto abbastanza per venire incontro ai club e ai loro disastri di bilancio: il rinvio dell’Europeo nell’ottica degli organizzatori era un sacrificio che andava ripagato. Un approccio sposato sia dagli Stati (Johnson e Macron si schierarono subito contro il progetto Superlega) sia dagli altri organi rappresentativi del calcio: dall’Eca, l’assemblea dei club, a FifPro Europa, sindacato nazionale dei calciatori, tutti schierati con Uefa nella battaglia al torneo chiuso.

Pur accettando lo slittamento di un anno, Uefa ha deciso di conservare il brand Euro 2020. La data è evocativa: lo scorso anno ricorreva infatti il 60esimo anniversario del primo Europeo, giocato in Francia nel 1960 e vinto dall’Unione Sovietica. Ma molto c’entra anche il marketing: i gadget griffati Euro 2020 erano già stati prodotti e le campagne di comunicazione erano pronte da tempo. Quello che sta per cominciare sarà il primo campionato europeo progettato sulle esigenze dei social media, come raccontato dal report di Social Media Soccer, secondo cui “durante il lockdown le organizzazioni sportive si sono rese conto che la trasformazione digitale dei tifosi offre una fonte di guadagno incrementale da non perdere”. Lo stesso Federico Ferri, direttore di Sky Sport Italia che trasmetterà tutte le 51 partite (le più importanti, in condominio con Rai), ha spiegato che la fruizione del calcio sui social impone la creazione di contenuti ad-hoc: brevi clip video, speciali di pochi minuti, grafiche dinamiche.

La Francia favorita

Oltre che in campo, la nazionale francese è la favorita anche nella corsa social. Trascinati dalla superstar Kylian Mbappé, les Bleus sulle varie piattaforme hanno 23 milioni di follower e guidano una classifica in cui l’Italia è sesta, dietro a Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna. Per contro gli Azzurri, con 31 diversi accordi commerciali già firmati, sono la squadra con il maggior numero di sponsor, che rilanceranno sui propri canali contenuti dedicati. Un sistema incrociato che mira alla crescita dei contatti, che in lockdown si è diffuso e affinato al pari delle riunioni in videoconferenza e del commercio online. “Senza presenze allo stadio, è diventato più difficile comunicare con il tifoso. Entrerà in gioco sempre di più il concetto di fidelizzazione, e la gestione delle relazioni con i clienti sarà il principale punto di forza nelle future strategie di marketing digitale”, conclude la relazione di di Social Media Soccer.





