Liberato “il cervo di Babbo Natale”: era rimasto impigliato nelle luminarie

Al Parco Nazionale d’Abruzzo, Molise e Lazio lo chiamano “il cervo di Babbo Natale” perché per la seconda volta in poche settimane è dovuto essere liberato da delle luminarie.

L’animale da diversi giorni girava a Villetta Barrea (AQ) con delle vistose luci di Natale intrecciate nel palco, ma i precedenti tentativi dei veterinari erano falliti. Il cervo “fuggiva o si trovava in un luogo non adatto alle procedure di narcosi, che devono essere svolte sempre in totale sicurezza per l’animale e per gli operatori”, ha chiarito la pagina ufficiale Facebook del Parco Nazionale. Finalmente la squadra di cattura è riuscita a sedarlo e liberarlo dall’ingombro delle luci di Natale, che per lui costituivano un pericolo.

È la seconda volta che lo stesso cervo vive una disavventura con le decorazioni natalizie: poco meno di un mese fa era stato liberato con un intervento analogo dopo essersi impigliato tra le luminarie di un albero addobbato per le festività.





