Licenziamenti, Landini: “Blocco da prorogare, serve un nuovo tavolo con il governo”

MILANO – I sindacati tornano alla carica sul tema del blocco dei licenziamentie chiedono al governo un nuovo incontro. “C’è bisogno che il Governo convochi un nuovo tavolo. Crediamo che riforma degli ammortizzatori sociali, proroga del blocco dei licenziamenti ed estensione delle tutele a tutte le forme di lavori debbano essere oggetto di una trattativa specifica con il Governo”, ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini al termine del confronto con i parlamentari M5s. “La discussione parlamentare del decreto sostegno inizierà oltre il 30 giugno. Il Parlamento delibererà oltre la metà del mese di luglio. Può essere che il Parlamento prenderà delle decisioni ma dal primo di luglio si potrà licenziare”, ha sottolineato l’ex numero uno della Fiom.

Rispetto all’incontro con i parlamentare pentastellati Landini ha detto di avere incontrato la disponibilità a recepire alcune delle richieste in sede di conversione del decreto sostegni bis. In particolare il segretario della Cgil ha parlato di “disponibilità da parte del M5S a presentare emendamenti che vadano in direzione delle nostre richieste su blocco dei licenziamenti, estensione dei contratti di solidarietà (non solo a chi ha perso fatturato del 50% ma a tutti), condizionalità dei sostegni alle imprese al mantenimento dell’occupazione, contratti di espansione e governance del Pnrr”. Nel pomeriggio è atteso invece il faccia a faccia con il segretario del Pd Enrico Letta e un delegazione di esponenti del Partito Democratico.

Uscendo dall’incontro ha parlato anche l’ex ministra del lavoro M5s Nunzia Catalfo. “Abbiamo incontrato i sindacati e ascoltato le loro istanze, dalla riforma delle politiche attive, agli ammortizzatori sociali. Si è parlato della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti. C’è la necessità di prolungare il blocco per alcuni mesi, e sono necessità assolutamente condivisibili”. ha detto. “Non si tratta di un tema ideologico ma di un tema tecnico – ha aggiunto il capogruppo M5S in commissione Lavoro Niccolò Indivia – è necessario prima attuare le politiche attive e la riforma degli ammortizzatori sociali e poi arrivare a uno sblocco, ne va della tenuta sociale”.





