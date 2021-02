L’immersione non va come previsto: il sub rischia di essere azzannato da uno squalo

Pubblicità

Siamo nelle acque cristalline di Nelson, Nuova Zelanda. Il 18enne Jahmon Wilson è impegnato in una battuta di pesca subacquea in apnea a pochi metri dalla riva. Il giovane sub – munito di una piccola videocamera – ha da poco arpionato con il suo fucile un pesce re di 10 kg e sta ritirando la lenza. Nel giro di pochi attimi, Jahmon si ritrova faccia a faccia con uno squalo bronzo di grandi dimensioni che gli sfila la preda dalla mano con un potente morso. Il sub riesce ad evitare di essere azzannato ma viene trascinato per circa 20 metri dal predatore fino a quando la lenza non si spezza. Lo squalo sparisce velocemente mentre il ragazzo torna in superficie sotto gli occhi increduli di altri sub che hanno assistito alla scena. “È successo tutto così in fretta e onestamente sono ancora sotto shock – ha raccontato il giovane sub su Instagram dopo aver postato il video dell’accaduto – Ero nell’habitat dello squalo e tutto ciò che voleva era un pasto facile. Molti si fanno idee sbagliate sugli squali ma non sono dei mangiatori di uomini. Di certo sono stato fortunato a non aver perso la mano”.

