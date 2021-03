L’inchiesta dell’Antimafia sulle Regionali. “Pronto 1 milione per comprare i voti”. Il superteste accusa il capo della Lega

Pubblicità

Accuse a Giorgia Meloni e non solo. Dagli atti d’indagine dell’inchiesta “Reset”, che a Latina venti giorni fa ha portato all’arresto di 19 esponenti del clan di origine nomade Travali, emergono anche altre dichiarazioni fatte dal pentito Agostino Riccardo sui big della politica.

“Giorgia Meloni fece avere 35mila euro a un clan di nomadi per la campagna elettorale”, la rivelazione di un pentito alla Dda di Roma di Clemente Pistilli 06 Marzo 2021

Il collaboratore di giustizia, le cui rivelazioni da tre anni sono al centro di delicate inchieste, arresti, processi e condanne per quella che viene considerata la mafia pontina legata ai Casamonica di Roma, ha sostenuto di aver incontrato la leader di Fratelli d’Italia insieme all’ex deputato Pasquale Maietta, di aver avuto 35mila euro da quest’ultima, tramite un uomo di fiducia, per la campagna elettorale che portò all’elezione alla Camera dello stesso Maietta, ma ha anche parlato dell’attuale capogruppo della Lega in Regione, Angelo Tripodi.

Il pentito ha riferito ai magistrati della Dda di Roma di un faccia a faccia con l’esponente del partito di Matteo Salvini dopo le elezioni comunali del 2016 nel capoluogo pontino, quando l’attuale consigliere regionale, candidato a sindaco con Forza Nuova, La Destra e alcune civiche, venne sconfitto.

“Tripodi puntava al consiglio regionale del Lazio – ha affermato Riccardo – dicendo che aveva un milione di euro da destinare all’acquisto dei voti ” . Il pentito ha poi assicurato: “Lo disse a me nel 2016 dopo che perse le elezioni comunali”. Già nell’inchiesta antimafia denominata ” Alba Pontina”, relativa al clan Di Silvio, era spuntato fuori il nome di Tripodi.

Era emerso che alcuni esponenti delle famiglie di origine nomade, in occasione delle comunali 2016, avrebbero acquistato voti per lui, chiedendo agli elettori di indicare come preferenza quella per il capolista di una delle civiche che lo sostenevano, Roberto Bergamo. Su quest’ultima vicenda il giudice Angelo Giannetti ha rinviato a giudizio Angelo Morelli, detto Calo, esponente dell’omonima famiglia di origine nomade, lo stesso imprenditore Bergamo, e uno straniero, Ismail El Ghayesh. Bergamo e Morelli, secondo l’Antimafia, avrebbero promesso agli elettori 30 euro per ogni voto, che sarebbe andato tanto all’imprenditore quanto all’attuale esponente della Lega.

El Ghayesh avrebbe invece cercato di estorcere denaro a un giovane a cui aveva venduto cocaina e lo avrebbe costretto, accompagnandolo al seggio, a votare per Tripodi e a esprimere la preferenza per Bergamo. ” In alcuni casi – ha sostenuto sempre Riccardo all’Antimafia – i voti venivano procurati a titolo di pagamento di debiti per droga. Se qualcuno aveva un debito di droga, invece di pagare in contanti procurava voti per noi in quel periodo”.

E ha infine dichiarato che nel 2016, in occasione delle comunali a Latina, il clan acquistò voti anche per un candidato di Cuori Italiani, Andrea Fanti, da cui ricevettero 5mila euro, e per un candidato di Forza Italia, in cambio di 8mila euro: ” Non volle che ci occupassimo dei manifesti ma solo dei voti”. Quest’ultimo candidato viene indicato in Giorgio Ialongo, eletto “con circa mille voti”. E tra i consiglieri eletti c’è Ialongo, ottenne poco più di mille voti, di recente passato a FdI.





