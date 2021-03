L’industria conferma la lieve ripresa a gennaio: produzione a +1% su dicembre

Pubblicità

MILANO – L’Istat vede segnali di ripresa dell’industria italiana, seppur lievi in consolidamento a gennaio: nel primo mese dell’anno nuovo, infatti, l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dell’1,0% rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio si registra, invece, una flessione dell’1,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, l’indice complessivo diminuisce rispetto a gennaio 2020 del 2,4% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 19, contro 21 a gennaio 2020). Numeri che consentono agli statistici di annotare che l’incremento su mese “consolida la lieve crescita del mese precedente”.

I dati sono in chiaroscuro rispetto alle aspettative degli analisti. Da Intesa Sanpaolo si aspettavano sì una variazione dell’1% mensile, ma – dicevano in mattinata – “su base annua corretta per gli effetti di calendario, l’output potrebbe riavvicinarsi a zero, come già avvenuto lo scorso agosto”. Unicredit aveva messo in conto una crescita mensile dell’1,2%. Secondo l’Unione nazionale dei consumatori per ora la ripresa resta un miraggio: “Non solo la produzione di gennaio è ancora inferiore dell’1,9% rispetto a febbraio 2020 (dati destagionalizzati), ultimo mese pre-lockdown, ma è addirittura inferiore del 3,8% rispetto al rimbalzo di agosto”.

L’Istat ha commentato nella sua nota che “l’intonazione congiunturale positiva di gennaio è diffusa ai principali comparti, con l’esclusione dell’energia, ed è più accentuata per i beni strumentali. Nella media degli ultimi tre mesi, d’altra parte, la dinamica congiunturale complessiva rimane negativa. In termini tendenziali, la variazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario resta negativa. A livello settoriale si conferma il maggior dinamismo dei beni intermedi, il solo comparto in crescita in termini sia congiunturali sia tendenziali”.

I settori di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+9,7%), la fabbricazione di prodotti chimici (+4,4%) e di articoli in gomma e materie plastiche (+3,8%). Viceversa, le flessioni maggiori si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-20,8%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-18,4%) e nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati (-13,6%).

La produzione di autoveicoli a gennaio è salita del 13,5% rispetto allo stesso mese del 2020 (dati corretti); il dato grezzo segna un aumento del 6,4%.





