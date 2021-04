L’insostenibile pesantezza di Zoom

Nell’ultimo numero di Time c’è un titolo che apre il cuore: “Ottimismo nell’aria”. SI riferisce all’America che si vaccina, ma vale anche per noi dove si inizia a vedere la fine del tunnel (sperando che la luce che si vede nel fondo sia il mondo nuovo e non l’ennesima ondata di contagi. E comunque dal 26 aprile si torna tutti a scuola, e lo stesso avverrà per molti uffici. Basta, per un po’, con didattica a distanza e smart working, è il momento di un bilancio: come è andata davvero? e poteva andare meglio?

Qualche giorno fa il ministro del Lavoro ha istituito un gruppo di esperti per fare una analisi su questa esperienza di massa e forzata di “lavoro agile”; immagino farà lo stesso anche il ministro dell’Istruzione per la scuola. Per rispondere partirei da una notizia: il 22 marzo il nuovo amministratore delegato della banca americana Citigroup, Jane Fraser, ha scritto ai dipendenti per dir loro che d’ora in poi i venerdì dovranno essere “Zoom-free”, senza videochiamate.

“E’ evidente”, ha spiegato, “che dobbiamo combattere la fatica da video che tutti avvertiamo”. In effetti prima che il covid arrivasse nelle nostre vite, c’era la regola per cui il tempo trascorso davanti alla schermo dovesse essere limitato nella durata totale e con pause frequenti: lo imponevano i risultati di varie ricerche scientifiche e lo prevedevano i contratti di lavoro. Perché quando è arrivata la pandemia ce ne siamo dimenticati? Perché abbiamo tollerato che capi ufficio dispotici organizzassero il nostro tempo lavorativo da casa come un’unica lunga processione di videochiamate? Perché non abbiamo fatto presente ai docenti dei nostri figli l’insostenibile pesantezza di sei ore di fila ogni giorno davanti ad un pc per sentire delle spiegazioni?

La didattica a distanza ha senso se ci sono pause, momenti offline e coinvolgimento attivo; e lavoro agile significa che il dipendente ha obiettivi precisi da raggiungere come e quando vuole, non che deve restare in ostaggio per tutto l’orario (dovendo quindi lavorare dopo).

Insomma, la soluzione per studiare e lavorare meglio, non è liberare i venerdì dalle videochiamate, ma ridurle in durata e frequenza ogni giorno.