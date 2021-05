L’Inter è campione d’Italia: i tifosi interisti si riversano in piazza Duomo. La società: “Festeggiare in modo responsabile”

L’Inter celebra la vittoria dello scudetto numero 19. È iniziata al fischio finale di Sassuolo-Atalanta la grande festa dei tifosi dell’Inter a Milano per la vittoria dello scudetto. Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono già riversati in strada per celebrare il successo: anche piazza Duomo iniziano ad arrivare i tifosi dare il via alla festa.

Inter campione d’Italia: i tifosi nerazzurri invadono piazza Duomo

L’Inter è campione d’Italia, migliaia di tifosi in piazza del Duomo a Milano 02 Maggio 2021

All’inizio un centinaio di tifosi, ma il numero cresce a vista d’occhio, tra fumogeni e bandiere. “Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprimere nella maniera più responsabile possibile: siamo campioni anche in questo!”: è l’invito alla responsabilità da parte dell’Inter ai tifosi nerazzurri dopo la vittoria matematica del 19esimo scudetto. La società chiede ai propri sostenitori di rispettare il più possibile i divieti e le regole imposte dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19.

La squadra festeggia con un post su Twitter, al fischio finale del pari tra Sassuolo ed Atalanta, e un’immagine di squadra al gran completo con Conte e il presidente Zhang. Ovviamente presente la citazione del celebre coro “Siamo noi i campioni dell’Italia” e la scritta ‘I M Scudetto’ a richiamo del nuovo logo della società nerazzurra.