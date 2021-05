L’Inter è campione d’Italia, migliaia di tifosi in piazza del Duomo a Milano

Pubblicità

L’Inter è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Lo scudetto arriva con quattro giornate di anticipo, i nerazzurri hanno 82 punti e sono irraggiungibili per le avversarie. La vittoria dell’Inter spezza il lungo dominio della Juve che aveva conquistato gli ultimi 9 scudetti.

Lo speciale per lo scudetto dell’Inter

Al fischio finale di Sassuolo-Atalanta è iniziata la festa dei tifosi dell’Inter a Milano per la vittoria dello scudetto. Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono già riversati in strada per celebrare il successo: anche a Piazza Duomo sono arrivati migliaia di tifosi. “I campioni dell’Italia siamo noi”,

“Chi non salta rossonero è” e “Come mai la Champions non la vinci mai” dedicato alla Juventus, sono i cori che stanno accompagnando la festa dei tifosi dell’Inter che si sono già radunati in Piazza Duomo , in un assembramento in cui tutti, però, indossano la mascherina, tra sciarpe, coriandoli nerazzurri, bandiere e fumogeni. In lontananza, invece, proseguono i caroselli di chi ha scelto di festeggiare con la propria auto per le vie del centro. Festa dei tifosi nerazzurri anche a Torino: caroselli di auto e clacson in centro, in via Po e corso Vittorio Emanuele II.

I complimenti della Juventus

I primi a congratularsi con l’Inter sono stati i dirigenti delle squadre avversarie. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, su Twitter si è rivolto (in inglese) al n.1 nerazzurro Steven Zhang: “Ben fatto Steven! Felice per te e orgoglioso di essere tuo avversario sul campo e amico fuori dal campo”. “Torneremo…”, ha aggiunto rilanciando la sfida per l’anno prossimo.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter — Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021

Complimenti anche dal ds bianconero, Fabio Paratici: “Inter campione d’Italia? Facciamo i nostri complimenti all’Inter e grandissimi complimenti a Conte. Dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa e sacrificio quindi ancora complimenti”.

Lippi: “Ora farà bene anche in Europa”

“Lo scudetto è un segnale di ripartenza”. Così l’ex ct azzurro ed ex allenatore dell’Inter, Marcello Lippi, sul 19° scudetto della squadra nerazzurra. “Bravo Conte – prosegue Lippi – che in due anni ha costruito una squadra a sua immagine. Sono convinto che il prossimo anno farà bene anche a livello internazionale”.

Giocatori scatenati sui social

Complice il fatto di non aver giocato e di poter attendere il risultato di Sassuolo-Atalanta per festeggiare, i giocatori nerazzurri protagonisti dello scudetto si sono scatenati sui social. Christian Eriksen ha scritto “Campioni” su Twitter. “Campioni d’Italia 2020-2021”, l’esultanza su Instagram di Lautaro Martinez.





