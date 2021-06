L’Inter ufficializza Inzaghi: contratto biennale

MILANO – Ora è ufficiale. Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter fino alla fine della stagione sportiva 2022/2023. Ad annunciarlo è la società di via della Liberazione: “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Simone Inzaghi come nuovo allenatore della prima squadra: il tecnico ha firmato un contratto biennale con il club nerazzurro”, si legge in una nota. Già pronto anche l’hashtag di benvenuto al tecnico piacentino, che ha lasciato la Lazio dopo 22 anni, fra campo e panchina: #WelcomeSimone. Avendo 45 anni, Inzaghi è il più giovane allenatore dell’Inter dal 2016, quando Stefano Vecchi subentrò in corsa a Franck de Boer.

Subito in visita alla Pinetina

Inzaghi, arrivato in mattinata in treno a Milano, è subito stato accompagnato al centro sportivo della Pinetina, dove incontrerà dirigenti e staff tecnico. Il suo vice sarà Massimiliano Farris. Come preparatore atletico Inzaghi ha portato con sé Fabio Ripet, che prende il posto di Antonio Pintus, che ha fatto ritorno al Real Madrid. Per Inzaghi biennale secco da 3,5 milioni stagione più bonus: peserà quindi a bilancio per circa 7 milioni l’anno esclusi premi. Un bel risparmio rispetto alla stagione appena conclusa, in cui l’Inter pagava contemporaneamente circa 24,5 milioni lordi l’anno più bonus ad Antonio Conte (che andandosene ha preteso una buonuscita di 7 milioni) oltre a 8,5 milioni lordi (sempre più bonus) all’esonerato Luciano Spalletti.

Prima il mercato poi la tournée in Florida

Inzaghi, prendendo la guida dell’Inter nell’anno dell’Europeo, dovrà essere bravo a trasmettere in fretta la propria idea di calcio al gruppo che fino allo scorso 23 maggio è stato guidato da Antonio Conte. Potrebbe aiutarlo la continuità di modulo: come l’ex ct, infatti, anche Inzaghi schiera le sue squadre col 3-5-2. Altra missione, di concerto con gli uomini di mercato nerazzurri, sarà sostituire i giocatori in partenza, a partire dalla fascia destra: Achraf Hakimi, gradito al Psg come al Chelsea, dovrebbe lasciare Milano. Il primo banco di prova per la nuova stagione nerazzurra sarà l’amichevole del prossimo 25 luglio a Orlando negli Stati Uniti per le semifinali della Florida Cup, torneo dimostrativo a cui prenderanno parte anche Everton e Millonarios.