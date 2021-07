L’ipermercato solidale compie un mese: “Povertà in aumento, già servite 9mila persone” di Andrea Lattanzi

Pubblicità

Il Centro di solidarietà cristiana aperto a Mestre fa il bilancio del suo primo mese di attività: “In un mese hanno varcato la soglia dell’ipermercato 18mila persone, la metà delle quali ha comprato qualcosa in cambio di un’offerta minima”, racconta Don Gianni Antoniazzi, presidente della Fondazione Carpinetum che gestisce il centro con l’associazione Il Prossimo. “I primi giorni sono stati duri, c’era davvero troppa gente per le nostre forze. Poi, però, si è trovato un equilibrio e ora c’è una serena conduzione”. Nei suoi 3.500 mq, 70 volontari hanno dedicato più di 6mila ore di lavoro totali alla lotta contro le vecchie e le nuove povertà nel segno dell’economia circolare: “Qui ci sono solo cose che andrebbero buttate e che noi salviamo per dare ai poveri perché”, spiega Don Armando Trevisiol, storico parroco di Carpenedo e fondatore delle residenze sociali per anziani Don Vecchi, “la povertà sta aumentando, soprattutto tra chi aveva contratti a termine o manovalanza”. Per gli acquisti viene richiesta un’offerta minima, volta a sostenere le spese di gestione. “Si tratta di cifre limitate”, dice Edoardo Rivola dell’associazione Il Prossimo. “Se qualcuno non può proprio gli andiamo incontro con la gratuità”. Mediamente, in una giornata, il monte offerte arriva tra i 1.500 e i 2mila euro, ovvero 10mila alla settimana: “La cifra è da commisurarsi alla mole di persone che arriva perché”, continua Rivola, “ogni 24 ore serviamo 350 persone circa nel settore alimentare, 100 sui vestiti e 30 sui mobili. E non è poco”. Il centro è stato realizzato grazie a donazioni di fedeli di varia entità – nel 2016 Don Trevisiol ricevette 1,4 milioni di euro dal testamento di un fedele – per un costo totale di circa tre milioni di euro.

Video di Andrea Lattanzi





