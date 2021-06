L’ippopotamo insegue la barca dei turisti: la sua velocità in acqua è impressionante

Pubblicità

Siamo a Livingstone, lungo il fiume Zambesi, in Zambia. Un motoscafo pieno di turisti è impeganto in un’escursione per osservare da vicino degli ippopotami. La situazione sembra sotto controllo fino a quando uno dei grandi erbivori emerge dall’acqua a pochi metri dalla piccola imbarcazione. L’ippopotamo inferocito per la presenza di estranei nel suo territorio inizia a nuotare a velocità impressionante verso il motoscafo. L’uomo alla guida dell’imbarcazione non esita un istante: motore al massimo e fuga immediata per seminare al più presto l’inseguitore. Dopo un breve ma fulmineo inseguimento, l’ippopotamo desiste e i turisti possono tirare un sospiro di sollievo. Gli ippopotami possono misurare fino a cinque metri di lunghezza e pesare ben 1.500 kg. Sono considerati i mammiferi terrestri più letali del mondo e arrivano ad uccidere fino a 500 persone all’anno in Africa

Video Reuters





