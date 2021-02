L’ira del Colle sulle voci: in campo solo Fico, no ad azioni di disturbo

Pubblicità

Nella rettifica secca con cui ieri il Quirinale ha smentito i contatti tra Sergio Mattarella e l’ex presidente della Bce Mario Draghi («È destituita di ogni fondamento la notizia apparsa oggi su alcuni giornali che il presidente della Repubblica abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di governo, il presidente Mario Draghi»), si legge la necessità di ribadire che allo stato dell’arte non esiste un piano B al mandato esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico. Quella è l’unica partita in corso, non ve ne sono altre. L’irritazione è tale che la notizia è stata definita un’azione di disturbo, ancorché inconsapevole.

La stima grande che Mattarella nutre per Draghi è cosa nota. Che di due si sentano con frequenza è altrettanto risaputo. Il 28 ottobre 2019 il capo dello Stato volò a Francoforte per tenere il discorso di commiato del presidente della Banca centrale europea: «Come cittadino europeo desidero dirle grazie». Ma che Mattarella lo abbia chiamato nei giorni scorsi per allertarlo non corrisponde al vero, sostengono dalla presidenza della Repubblica: l’ultima telefonata risalirebbe a qualche settimana fa, prima della crisi. Una precisazione che ha fatto esultare il capo del “partito di Giuseppe Conte” , l’ex dc Bruno Tabacci: «Il Colle ha detto la parola fine su Draghi. È una riserva decisiva che non va utilizzata in modo strumentale in questa situazione».

Ciò non toglie che il fantasma del banchiere, con il suo carico di suggestioni, aleggi sul Palazzo. Tuttavia Mattarella, lo abbiamo imparato a conoscere, fa una cosa per volta: e in questo momento confida nel buon esito della missione affidata venerdì sera a Fico. Dal Colle si coglie un cautissimo ottimismo su come sta andando la trattativa, e si spera che domani, come previsto, Fico possa riferire del buon esito della sua esplorazione, ovvero che si può ricostruire la maggioranza, battezzando il Conte ter.

Non viene escluso che Fico possa invece chiedere altri due giorni per chiudere il cerchio, e probabilmente li otterrebbe. Ma il termine resta domani. Mattarella l’altro giorno in diretta tv ha richiamato i partiti al senso di realtà. Non si fa una crisi mentre infuria una pandemia, e quindi bisogna fare presto.

Se invece Fico fallisse, nel caso Renzi ponesse un veto definitivo sul nome di Conte, a quel punto s’imporrebbero nuove consultazioni. Mattarella dovrebbe sbrogliare la pratica daccapo. Il Presidente sarebbe costretto a sondare i gruppi parlamentari su tre opzioni: un altro premier a capo della maggioranza giallorossa; un governo istituzionale, allargato stavolta ai partiti dell’opposizione; un esecutivo elettorale che conduca il Paese al voto a giugno.

E qui si torna alla suggestione Draghi. Anche se sarebbe un’intrapresa complicata. Difficile immaginare l’ex banchiere a capo di “un governo del presidente”, con dentro la destra e la sinistra. Come sciogliere tensioni facilmente immaginabili su temi divisivi come l’immigrazione? E anche a capo di un governo politico non sarebbero escluse divergenze con i Cinquestelle su Mes, reddito di cittadinanza, quota 100.

Ma il presente è di Fico paciere. I veti sono caduti, si parla di un contratto. Resta da capire se riuscirà a compiere anche l’ultimo miglio, offrendo al capo dello Stato un nome unanimamente indicato come premier. Se è Conte avrà il reincarico.





