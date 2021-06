L’Italia che balla: discoteche ancora chiuse, ma in spiagge e piazze serate danzanti senza controllo

Gestori di discoteche e sale da ballo attendono ancora una risposta. Ma né Cts né ministero della Salute si sono pronunciati sul protocollo da loro proposto per la riapertura dei locali e neanche sul progetto di due serate-pilota, a Milano e Gallipoli, con duemila partecipanti ciascuno ovviamente tutti dotati di green pass come fatto con successo in diversi Paesi europei.

L’appello al governo

E però in tutta Italia si balla ugualmente. In spiaggia, negli stabilimenti balneari, nei bar, senza controlli e con tutti i rischi da movida selvaggia che ne derivano. Da qui l’idea di Maurizio Pasca, presidente del sindacato italiano dei locali da ballo, di fare una raccolta delle decine di video di serate in libertà che gli sono arrivate da tutta Italia e inviarle al ministro della Salute Speranza e a quella dell’Interno Luciana Lamorgese, invocando da una parte un intervento e dall’altra una decisione sulla possibilità di poter riaprire in sicurezza le attività.

Il danno e la beffa

“Oltre il danno la beffa – dice Pasca -. Già, perché le immagini che continuano a girare in rete hanno proprio il sapore della beffa per tutti i nostri imprenditori costretti a non lavorare da ormai 17 mesi. Balli di gruppo praticamente dappertutto: nei pubblici esercizi, in spiaggia, in piazza, il tutto senza il benché minimo controllo. Quei controlli che, invece, potremmo garantire noi grazie a un protocollo di sicurezza già condiviso con le autorità competenti e su cui aspettiamo ancora un riscontro. Eppure di riaprire non se ne parla e, intanto, si balla ovunque meno che in discoteca. Qualcuno, prima o poi, dovrà spiegarci che criteri ci sono dietro certe scelte che, oltre a condannare un settore intero a morte certa, favoriscono un pericoloso e dilagante abusivismo!”.

Pressing su luglio

La scorsa settimana i rappresentanti del settore si sono incontrati con il sottosegretario alla Salute Costa che si è detto favorevole alla riapertura dei locali con regole stringenti ma nessuna decisione è stata adottata dal Cts. “Come già detto in più di un’occasione è necessario programmare una ripartenza a strettissimo giro, già dai primissimi giorni di luglio. Bisogna individuare una data precisa e dare la possibilità alle imprese di organizzare attività che hanno bisogno di programmazione. Le discoteche non si accendono e spengono con un interruttore. Speriamo che qualcuno prima o poi lo capisca, e speriamo che non sia troppo tardi!”, l’appello di Pasca al governo.