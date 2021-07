L’italia del volley si riscatta: 3-1 al Giappone, quarti più vicini

TOKYO – La rabbia si è trasformata in punti e gioco, e così l’Italia del volley riscatta la giornata nera contro la Polonia e torna a “fare legna”, come dice il ct Blengini, nella sua Olimpiade. Il temuto Giappone di Ishikawa finisce al tappeto in quattro set contro gli azzurri, al completo per la prima volta a Tokyo: finisce 3-1 con parziali di 25-20, 25-17, 23-25, 25-21. Rientrato dall’infortunio il palleggiatore titolare Giannelli, pienamente recuperato e in campo per tutta la partita anche Zaytsev, uno dei migliori. Gran cerchio di abbracci alla fine, il gruppo ha dimostrato di esserci.

Qualificazione ai quarti a buon punto

A buon punto, adesso, il piano-qualificazione per i quarti, in un girone ingarbugliato comunque da sconfitte sorprendenti come quella dell’Iran contro il Canada e quella alla prima giornata della formidabile Polonia contro gli asiatici. Spacciato ormai il Venezuela e con lo scontro diretto a favore con i canadesi, agli azzurri servirà comunque battere l’Iran venerdì, possibilmente prima del tie break, per timbrare il passaggio del turno. All’ultima giornata poi l’incontro il tenero Venezuela, sempre battuto finora.