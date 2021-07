L’Italia è una equazione semplice: chi gioca meglio vince

Pubblicità

L’Italia stramerita di essere in semifinale: è imbattuta da tre anni, gioca sempre bene e a sprazzi offre grandissimo calcio. Cito una azione su tutte: il passaggio di Insigne per Spinazzola che si inserisce, calcia al volo e manca la porta di pochissimo. Proprio Spinazzola è la nota dolente della serata: prima della partita avevo indicato lui, Donnarumma e Jorginho come elementi insostituibili, questo infortunio non ci voleva proprio anche se ho fiducia in Emerson Palmieri. Il Belgio è partito meglio, e due contropiede hanno fatto vedere la forza di Donnarumma, che ci ha tenuto sullo 0-0 nei primi 20′. Poi il palleggio e le verticalizzazioni dell’Italia hanno messo il timbro sulla prestazione del portiere.

Il primo gol è proprio un classico della squadra che gioca alta e pressa il Belgio: poi Barella fa un cambio di passo strepitoso che non dà scampo a Courtois. A me però è piaciuto particolarmente il secondo gol di Insigne, un vero capolavoro quel destro a giro: è arrivato nel momento migliore dell’Italia. Per il resto, Chiesa è stato bravo ad aspettare le sue chance ma la partita l’abbiamo fatta a sinistra. Il rigore dubbio (anche se Di Lorenzo commette una ingenuità e la spinta la dà) ha comunque permesso di esaltare anche la capacità di soffrire degli azzurri nella ripresa.

Unica pecca, la mancanza di una stella in attacco. Ovviamente non colpevolizzo Immobile, ha cercato di dare una mano anche se in serata non felicissima. Per arrivare a grandi vittorie serve la spina dorsale fortissima: Donnarumma, Bonucci, Chiellini e Jorginho sono stati eccezionali, è mancato l’attacco ma è andata bene lo stesso. Ora la Spagna, sarà una bella partita: palleggiano anche loro, come noi in attacco non hanno il fuoriclasse. Diversamente da noi, hanno stentato molto di più (compreso il quarto con la Svizzera) per arrivare lontano.





