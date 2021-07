L’Italia legge: nel primo semestre 2021 oltre 15 milioni di copie vendute in più (+44%)

Pubblicità

“Il libro è vivo e vegeto” afferma Ricardo Franco Levi, presidente dell’Aie, l’associazione italiana editori, al termine della presentazione dei dati sul mercato del libro relativi ai primi sei mesi del 2021. Dati ottimi, non solo rispetto a un anno anomalo come il 2020, con chiusura delle librerie durante il primo lockdown e blocco delle uscite delle novità, ma rispetto a un anno “normale” come il 2019.

Secondo l’analisi dell’ufficio studi dell’Aie su dati NielsenIQ, nel periodo di riferimento (4 gennaio-20 giugno) sono stati venduti nei canali cosiddetti trade (ovvero nelle librerie, online e fisiche, e nella grande distribuzione, escludendo la scolastica, gli ebook e gli audiolibri) ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più (+44%) rispetto al 2020.

Ancor più importante è la crescita rispetto al 2019: si sono venduti 11 milioni di copie di libri in più (+31%). Le vendite hanno generato per la filiera oltre 207 milioni di euro in più rispetto al 2020 (+42%) e 156 milioni in più rispetto al 2019 (+28%), portando il mercato del libro di questi primi sei mesi a un valore complessivo di 698milioni di euro. Con una generale maggiore propensione alla lettura e all’acquisto: legge più di prima il 31% dei lettori e compra più di prima il 25% degli acquirenti, mentre solo il 13% dichiara di leggere o acquistare meno.

“I risultati che stiamo vedendo non sono affatto casuali” ha aggiunto Levi “premiano invece l’impegno degli editori e di tutti gli altri soggetti della filiera del libro che hanno continuato a investire e a innovare anche nei mesi più difficili della pandemia e premiano Governo e Parlamento che hanno salvaguardato il settore, in primis consentendo l’apertura delle librerie durante i periodi di lockdown e quindi varando importanti misure di sostegno alla domanda i cui effetti virtuosi sono adesso sotto gli occhi di tutti”.

Una lezione per la ripartenza, secondo il presidente Aie, che si basa sulla valutazione dei dati di mercato. Fare le scelte giuste fa bene al mercato (e, nel caso del libro, alla crescita culturale del paese). A corroborare questa valutazione sono altri dati diffusi oggi.

Alla crescita delle vendite infatti ha contributo in particolare la 18App: nei primi due mesi del 2021 sono stati spesi in libreria 75 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente. Effetto, si può presumere, del fatto che altre opzioni culturali non erano disponibili (concerti, musei, ecc) per via della pandemia, e tuttavia indicazione sul fatto che misure mirate di sostegno possono contribuire a incentivare la lettura nelle fasce giovanili, creando un’abitudine che può consolidarsi nel tempo.

Altra nota positiva, per quanto riguarda i canali di vendita, le librerie (indipendenti e di catena) crescono, raggiungendo quota 332,9milioni di euro; dopo l’annus horribilis 2020 sono in crescita anche rispetto al 2019 (313,6 milioni). L’online, d’altro canto, vale ormai praticamente la metà del mercato: è quota 327,9milioni di euro nel 2021 (il 47% del mercato) rispetto ai 184,6 milioni del 2019 e quindi non erode vendite ai canali concorrenti ma consente al mercato di fare uno scatto in avanti. Più difficile la situazione della grande distribuzione organizzata.

Per quanto riguarda i generi dei libri venduti, sono in crescita uniforme tutti i settori con alcuni picchi, tra cui i libri su giochi e tempo libero, che hanno quadruplicato le vendite (+302%), i fumetti, che le hanno triplicate (+214%), mentre le hanno quasi raddoppiate l’attualità politica (+99%), la critica letteraria trainata dai libri su Dante (+94%) e biografie e autobiografie (+85%).





