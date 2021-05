Lite in volo per una mascherina: passeggera prende a pugni una hostess

Pubblicità

Una disputa sulle norme riguardanti l’uso della mascherina a bordo di un volo di Southwest Airlines – da Sacramento a San Diego, California – ha scatenato una violenta lite: una passeggera, Vyvianna Quinonez, ha preso a pugni un’assistente di volo rompendole due incisivi. Il video è stato girato da un’altra passeggera, Michelle Manner, che lo ha condiviso sui social. Secondo la donna autrice della clip, tutto sarebbe iniziato con una discussione tra l’hostess e la Quinonez. Poco dopo, come ha raccontato la Manner, la situazione è degenerata e l’assistente di volo si è avvicinata con fare aggressivo alla passeggera. “Entrambe sono in difetto secondo me – riferisce la testimone – perché non hanno gestito la cosa nel modo opportuno, civilmente”. La Southwest Airlines, a seguito dell’accaduto, ha deciso di interdire a vita dai suoi voli Vyvianna Quinonez. Atterrato l’aereo, la donna è stata arrestata dalla polizia di San Diego con l’accusa di lesioni personali gravi.





