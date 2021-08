Live tv Marcell Jacobs torna in Italia dopo i trionfi: lo sbarco a Fiumicino del campione olimpico | L’attesa della mamma in aeroporto: “È partito ragazzino pieno di speranze, lo ritrovo uomo”

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/dossier/olimpiadi-tokyo-2020/marcell-jacobs-in-italia-lo-sbarco-a-fiumicino-del-campione-olimpico/393609/394320?video&ref=RHTP-BH-I312692361-P1-S1-T1/

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/dossier/olimpiadi-tokyo-2020/marcell-jacobs-in-italia-lo-sbarco-a-fiumicino-del-campione-olimpico/393609/394320&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100, sbarca allo scalo romano di Fiumicino.La mamma in aeroporto: “È partito ragazzino pieno di speranze, lo ritrovo uomo. Jacobs è stato la superstar anche all’aeroporto di Tokyo: “Correre contro un aereo? Interessante”, ha detto. Dario Landi, il comandante del volo Alitalia che ha riportato l’olimpionico in Italia, gli ha proposto una sfida: correre i 100 metri sulla pista dello scalo di Tokyo gareggiando con un aereo di linea. Jacobs ha subito accolto la sfida: “Sarebbe bello, interessante”. “Mi sa che vinci tu – ha ammesso, divertito, il comandante Landi – l’aereo ci metterebbe un po’ a partire, pesa 230 tonnellate” Sul velivolo c’è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò e prima del decollo è salito a bordo l’ambasciatore italiano Giorgio Starace, per porgere i suoi saluti. Filippo Tortu, Fausto Eseosa Desalu e Lorenzo Patta, vincitori insieme a Jacobs della medaglia d’oro nella 4×100, sono già rientrati in Italia





Go to Source

Tweet Share Pinterest