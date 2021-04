Liverpool-Real Madrid 0-0: i Blancos controllano e vanno in semifinale

Pubblicità

LIVERPOOL – Il Real resiste con ordine (0-0) a Liverpool e vola in semifinale di Champions a sfidare il Chelsea. Chiamati a rimontare l’1-3 dell’andata, i reds hanno tentato con orgoglio di riaprire il discorso qualificazione ma sono stati traditi dall’imprecisione dei propri attaccanti, Salah su tutti. La partita degli uomini di Klopp è stato l’emblema di una stagione storta: non a caso per la 7/a volta nelle ultime 10 uscite ad Anfield sono rimasti a digiuno. Il Real si è qualificato senza brillare ma ha dimostrato di essere una squadra sempre più completa e in forma (14° risultato utile di fila). Si è difeso con grande ordine e sacrificio, soprattutto da parte degli esterni, Asensio e Vinicius, che hanno contribuito a far fare un’altra bella figura a una difesa largamente rimaneggiata.

<<La cronaca della gara>>

Salah si divora il vantaggio dopo appena 1′

Per tentare la rimonta, Klopp ha deciso di riproporre il trio delle meraviglie rimettendo Firmino al centro dell’attacco al posto di Diogo Jota. Poi in mediana si è affidato all’esperienza di Milner, preferito a Keita. Zidane, dopo aver perso anche Lucas Vazquez, dopo Sergio Ramos e Varane, ha deciso, dal canto suo, di inventarsi Valverde nel ruolo di terzino destro confermando al centro Militao al fianco di Nacho. Il Liverpool è partito forte ma ha sciupato dopo appena 1′ con Salah, smarcato davanti alla porta da Mané, la più ghiotta delle occasioni per dare una piega diversa alla partita.

Palo di Benzema, il Liverpool sciupa ancora

Il Real ha rischiato ancora su un destro a giro di Milner, alzato in angolo da Courtois, ma poi ha iniziato ad allentare la pressione avversaria gestendo meglio palla e ritmi di gioco. I blancos sono stati poco incisivi ma sono comunque andati vicini al bersaglio grazie a un’azione personale di Benzema che, dopo aver saltato due avversari con una sterzata in area, ha centrato in pieno la base del palo alla destra di Alisson. Solo nel finale di tempo il Liverpool è tornato a farsi rivedere dalle parti di Courtous sciupando altre due ottime opportunità, per imprecisione, con Salah e Wijnaldum.

Il 4-2-3-1 di Klopp non spaventa il Real

Nella ripresa Firmino si è improvvisamente acceso ma non ha trovato, con due tiri in 2′, il guizzo giusto per sorprendere Courtois. Klopp ha tentato il tutto per tutto varando il 4-2-3-1 con Thiago Alcantara in mezzo, Fabinho abbassato in difesa al posto di Kabak e Diogo Jota inserito nel tridente alle spalle di Salah ma il Liverpool ha sbattuto contro l’attento schieramento difensivo dei blancos. Non a caso l’unica altra occasione per segnare i padroni di casa l’hanno costruita in pieno recupero grazie a un recupero sulla trequarti di Thiago Alcantara che Salah non ha concretizzato calciando ancora addosso a Courtois in uscita. Troppo poco per sperare di passare il turno. In semifinale va il Real che ora appare decisamente favorito nel doppio confronto con il Chelsea.

LIVERPOOL-REAL MADRID 0-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (15’st Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (15’st Thiago Alcantara); Salah, Firmino (37’st Shaqiri), Mané (37’st Oxlade-Chamberlain). In panchina: Adrian, H. Davies, Keita, Tsimikas, B. Davies, Williams, Cain, Clarkson. Allenatore: Klopp.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (27’st Odriozola); Asensio (37’st Isco), Benzema, Vinicius (27’st Rodrygo). In panchina: Lunin, Altube, Marcelo, Mariano Diaz, Park, Arribas, Chust. Allenatore: Zidane .

Arbitro: Kuipers (Ola).

Ammoniti: Casemiro, Robertson e Phillips.

Angoli: 10-3.

Recupero: 2′; 4′.





