Lo sci può ripartire dopo il 15 febbraio ma a numero chiuso con vendita on line degli skipass

Se lo sci ripartirà, come ipotizzato il 15 febbraio, lo farà a numero chiuso. Lo ha stabilito il Comitato tecnico scientifico che nel parere espresso dopo la riunione del 15 gennaio ha valutato il protocollo con le linee guida per l’utilizzo per gli impianti di risalita da parte degli sciatori amatoriali, redatto dalla conferenza delle regioni e dalle province autonome. Al documento – che stabiliva le norme per il distanziamento sugli impianti e la capienza massima su funivie e ovovie – ha aggiunto una nuova regola per contingentare le presenze sulle piste, e di conseguenza, evitare le resse agli impianti di risalita. Le vendite dovranno essere contingentate ma- suggerisce il comitato tecnico scientifico – “a tale scopo andrebbe previsto un sistema di prenotazione che sia in grado di consentire una gestione strutturata del numero degli utenti che possono accedere ai comprensori sciistici”.

“In questi mesi quasi tutti i comprensori si sono attrezzati per le vendite on line”, spiega il presidente Uncem, l’Unione dei comuni montani, Marco Bussone. Sui siti di vendita degli skipass sarà sufficiente istituire un numero massimo di skipass vendibili per ogni giornata di apertura. Un po’ più complicato calcolare la capienza massima tenendo conto anche degli stagionali e di tutte le altre formule in vendita per accedere agli impianti.

Il comitato tecnico scientifico ha anche rivisto al ribasso la capienza massima che sarà al massimo del 50 per cento e arrotondata per difetto, “perché l’arrotondamento per eccesso ( proposto dal protocollo) anche solo di mezzo punto comporterebbe un rilevante superamento della percentuale del 50 per cento”.





