Lo sci riparte ma a numero chiuso. Ecco quando, dove e come riapriranno gli impianti

Lo sci riparte. E poco importa se, come probabile, verrà prorogato il divieto di spostamento tra territori di cui si discuterà oggi in Conferenza Stato-Regioni: troppo forti le pressioni del mondo del turismo invernale che – con i confini regionali chiusi – punterà su residenti e proprietari di seconde case.

Il via libera sarà lunedì 15 febbraio, a meno di improvvise retromarce del nuovo governo, ma la ripartenza avverrà in ordine sparso: le prime regioni, proprio lunedì, saranno Lombardia e Piemonte, quindi il 17 febbraio toccherà al Trentino (dove la Provincia autonoma di Bolzano ha deciso di attendere la fine del carnevale prima di riaprire le piste), poi la Valle d’Aosta (il 18) mentre il Veneto deciderà oggi. Resta in attesa l’Alto Adige, zona rossa almeno fino al 28 febbraio per la difficile situazione sanitaria.

Il requisito fondamentale, per tutti, è che le funivie potranno funzionare solo nelle regioni “gialle”. E poi ci sono linee guide diverse da una Regione all’altra, ma con principi comuni: portata dimezzata sugli impianti, mascherina obbligatoria e soprattutto skipass contingentati, con un tetto massimo a quelli giornalieri, per evitare che si formino code e assembramenti, soprattutto al mattino.

Comincia l’era dello sci a numero chiuso: solo chi avrà la prenotazione potrà essere sicuro di salire in funivia, chi si presenterà alla cassa all’ultimo minuto potrebbe restare a valle. Stretta anche sui rifugi (solo distanti e seduti, niente servizio al banco) in attesa che la primavera renda tutto più semplice sulle terrazze all’aperto.

Tanta neve, regole complicate

Le condizioni sono ideali, con tutto l’arco alpino innevato, ma non sarà una partenza facile. Prendiamo il passo del Tonale, al confine fra Lombardia e Trentino, dove il parcheggio è in provincia di Brescia e le funivie nel territorio di Trento. Servirà un accordo tra le due Regioni per individuare una via d’uscita. Nel cuore delle Dolomiti resterà chiuso il Sella Ronda (il più grande carosello sciistico italiano) diviso tra le province di Bolzano, Trento e Belluno. E di fronte alle difficoltà dei grandi comprensori (che hanno bisogno di enormi masse di sciatori per funzionare) sarà la rivincita delle località più piccole, punto di riferimento di famiglie, scuole e sci club, dove non bisogna attraversare confini regionali e interpretare regole complesse.

Un esempio? Sci ai piedi sarà possibile valicare i confini regionali, come pure salire su una funivia che parte da una regione e arriva in un altra, l’importante sarà non fare pause in rifugio durante il percorso, esclusi casi di forza maggiore. Così si legge nell’ordinanza firmata ieri da Maurizio Fugatti, governatore della provincia di Trento, dove il tetto massimo agli sciatori è fissato al 30 per cento della portata oraria degli impianti. Ovunque le aperture saranno “prudenti”: non tutte le piste, non tutti gli impianti.

Un nuovo modello di sci

Mentre a Cortina (Veneto) si potrà sciare al termine dei mondiali di sci alpino in corso in questi giorni, a Madonna di Campiglio (Trentino) le funivie sono pronte a rinunciare agli sciatori lombardi (che punteranno su Bormio e Livigno) per sperimentare lo “sci del futuro”: “Siamo di fronte a una svolta epocale – dice il direttore delle funivie, Bruno Felicetti – nessuno si illude in un veloce ritorno alla normalità. Per questo abbiamo messo a punto sistemi di pagamento che ci accompagneranno anche quando l’emergenza Covid sarà finita, alla ricerca di maggior qualità rispetto alla quantità”.

E allora ecco lo sci del futuro: niente più casse (si prenota e si paga on line) e niente più code, con un sistema che consente di prenotare la risalita come avviene al banco del supermercato: si riceve un numero sul proprio smartphone e ci si presenta al cancelletto della seggiovia solamente quando arriva il proprio turno. Il prezzo dello skipass resterà lo stesso (55 euro) anche se non tutti gli impianti saranno aperti, ma con la garanzia di sciare su piste libere: a Campiglio infatti il numero chiuso è stato abbassato addirittura al 15 per cento della portata degli impianti per motivi di sicurezza. “Lavoreremo in perdita – conclude Felicetti – ma almeno facciamo le prove generali di un nuovo modello”.

Ritardi e ristori

Per gli impiantisti italiani si tratta comunque di un’apertura amara: “Dopo un’infinita serie di annunci e rinvii ancora una volta ci ritroviamo a organizzare l’apertura all’ultimo momento” dice Valeria Ghezzi, presidente nazionale di Anef, l’associazione degli esercenti impianti a fune. E poi la questione dei ristori: “Siamo fermi da un anno, sappiamo pronti a rimetterci per far ripartire il turismo invernale, quello dei ristori ora sarà l’altro capitolo da affrontare” conclude.





