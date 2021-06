Lo spot della birra argentina per la Copa America che celebra Maradona è geniale

Pubblicità

Lo spot di una birra argentina, pensata per la Copa America, ha emozionato i tifosi della Nazionale sudamericana. Questa volta la pubblicità è stata particolarmente efficace perché il protagonista della clip è Diego Armando Maradona. Nel corto intitolato “La prima Coppa con Dio in cielo”, l’Albiceleste si vede sullo scadere di una partita in parità contro gli avversari fino a quando la palla inizia a muoversi in modo strano, come se una presenza soprannaturale intervenisse a modificare il suo destino. “Se ha fatto quello che ha fatto in campo, immagina dal cielo”, è una delle frasi con cui si chiude il video, riferendosi al fatto che per la prima volta la Nazionale argentina giocherà una competizione ufficiale dopo la morte di Maradona.

