Lockdown, è scontro nel governo

Il tanto temuto aumento esponenziale dei contagi da variante ancora non c’è stato. Ieri, anzi, la curva ha rallentato, si è mantenuta appena sotto i 20.000 nuovi casi, e la percentuale di positivi sui tamponi eseguiti è scesa anche se i morti sono stati più della media dell’ultima settimana.

Dati che hanno aumentato le resistenze di chi, all’interno del governo, ritiene che una nuova stretta sulle misure, tanto più generalizzata come chiede il Comitato tecnico scientifico, non sia necessaria.

Covid, Gli esperti: niente visite in zona gialla e weekend blindati come a Natale di Michele Bocci Alessandra Ziniti 10 Marzo 2021

Da qui l’impasse che, ancora stamattina, blocca l’agenda di governo e le decisioni sulle modifiche da apportare in corsa al Dpcm entrato in vigore il 6 marzo. Weekend blindati e zone rosse automatiche ( e dunque non più solo scuole chiuse dove l’incidenza dei casi settimanali supera i 250 ogni 100.000 abitanti) o dove si sviluppino focolai dalle nuove varianti sembrano le misure su cui alla fine si potrà trovare un accordo tra rigoristi e aperturisti e anche con i presidenti delle regioni in un’Italia dove ormai le zone gialle sono rimaste poche e venerdì altre regioni in bilico ( su tutte Puglia, Calabria e Lazio) potrebbero diventare arancioni.

Ma il passare delle ore senza alcuna convocazione lascia pensare che non sono da attendersi decisioni ad horas. Dovrà prima riunirsi la cabina di regia con i ministri Gelmini e Speranza e i capidelegazione dei partiti di maggioranza e poi la conferenza delle regioni che aspetta anche di avere illustrato il nuovo piano vaccini. Ieri pomeriggio i membri del Cts Brusaferro e Locatelli si sono recati a Palazzo Chigi e hanno incontrato il sottosegretario alla presidenza Garofoli al quale hanno illustrato le valutazioni sul quesito posto dal governo: e cioè che la situazione epidemiologica necessita di nuove misure restrittive suggerendo appunto il passaggio in zona rossa a 250 casi su 100.000 e i weekend con bar, ristoranti e negozi e spostamenti vietati in tutta Italia fino a Pasqua.

Gli scaffali vuoti, le code, le consegne della spesa a Codogno: il videoracconto del lockdown

Misure che i rigoristi, come sempre guidati dal ministro alla Salute Speranza e da quello alla Cultura Franceschini sarebbero pronti ad adottare immediatamente mentre Lega, M5S e Forza Italia nicchiano. Il sottosegretario alla Salute Sileri, ad esempio, ritiene che chiudere nelle zone con focolai sia più che sufficiente e che misure generalizzate non siano necessarie. E il leader della Lega Salvini ieri è tornato a parlare di aperture di palestre e piscine indicando come data il 7 aprile dopo Pasqua mentre, in questo clima, sembra allontanarsi la prospettiva di riaperture di cinema e teatri il 27 marzo come previsto nel Dpcm.