Lombardia zona arancione, rientro in classe per 75 mila studenti a Milano. Parte la rivoluzione degli orari della città

Pubblicità

E’ scattato questa mattina il rientro in classe di migliaia di studenti milanesi e centinaia di migliaia in Lombardia, dopo il passaggio – con tante polemiche – della regione dalla zona rossa alla zona arancione. Ma è un ritorno con molte difficoltà, a partire dal sistema dei trasporti: questa mattina in metropolitana sono state necessarie chiusure a tempo dei tornelli di accesso alle banchine per evitare sovraffollamenti. “È difficile dire quanti istituti potranno riprendere” la scuola in presenza ma “credo che sarà più o meno la metà. Non è una gara perché non conta quando si parte ma è fondamentale che duri, abbiamo bisogno di una progressione e di una prospettiva per l’intero anno scolastico”: al termine della riunione per la ripartenza delle scuole (seconda e terza media e superiori) che si è tenuta ieri con la regia della prefettura e la partecipazione di Comune, Regione, Ats e tutti gli attori coinvolti nel piano, il prefetto Renato Saccone spiega contenuti e senso della rivoluzione degli orari cittadini al via da oggi per evitare assembramenti.

Milano, i nuovi orari della città contro il rischio ressa all’inizio delle lezioni di Federica Venni 24 Gennaio 2021

Secondo il piano adottato, gli studenti degli istituti entreranno in classe divisi in due fasce orarie, “circa il 35 per cento alle 8 e il 15 alle 9,30 – spiega Saccone – . Non sono mancate situazioni particolari, poli critici, dove si concentrano più istituti con migliaia di ragazzi sui quali sono stati adottate misure particolari, con diversificazioni degli orari anche di 15 minuti”. L’obiettivo è riportare gli studenti alla normalità, in un modo “duraturo” per poter arrivare a coinvolgere tutti i 253 istituti scolastici nella Città metropolitana per poco meno di 150 mila studenti. Con la ripartenza delle scuole superiori in presenza alcuni negozi dovranno cambiare gli orari di apertura, in seguito a una ordinanza firmata dal sindaco, e ci saranno dei controlli per verificarne il rispetto, “all’inizio ci sarà un’opera di orientamento molto forte – aggiunge il prefetto – poi i controlli diventeranno più serrati”.

Il pasticcio della zona rossa in Lombardia, Sala: “Per sapere la verità, la Regione mostri i dati”. La replica di Fontana: “Dati pubblici, dell’errore il sindaco chieda a Roma” 24 Gennaio 2021

Il nuovo piano dei tempi della città è pensato per riorganizzare gli spostamenti tra le 7 e le 10 del mattino, la fascia oraria più critica per bus, metrò e treni regionali. I negozi non alimentari ( esclusi gli ambulanti, le edicole, i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie) non possono aprire prima delle 10,15, mentre gli uffici pubblici e i servizi alla persona non possono alzare la serranda prima delle 9,30. Agli enti e alle aziende che erogano servizi al pubblico, come le banche, si raccomanda di non partire prima delle 9,30. Alle attività produttive di tipo manifatturiero, invece, si chiede di anticipare gli ingressi entro le 8, mentre per professionisti e consulenti meglio ricevere su appuntamento a partire dalle 10. Lo smart working è caldeggiato per tutti, mentre chi, per necessità, deve andare in ufficio o in fabbrica, meglio che lo faccia prima delle 9,30.

Per evitare sovraffollamento nella fascia calda del mattino, Atm sta rinforzando le linee con milleduecento corse giornaliere in più e con una sessantina di navette per gli studenti di 32 istituti particolarmente frequentati. E invita chi può a prendere i mezzi pubblici in altri orari. “Ci sarà anche un forte aumento di steward di Atm e di protezione civile fuori da alcuni plessi scolastici critici per la densità di studenti – illustra sempre il prefetto – , ci saranno circa 30 banchine, tra Milano e provincia, di accesso al trasporto pubblico vigilate dalle forze dell’ordine, per evitare assembramenti”. Anche Trenord chiede ai pendolari che possono farlo di evitare le ore di punta e mette sui binari la massima offerta possibile: 2.125 corse al giorno in tutta la Regione, 1.619 treni verso Milano e 180 bus di rinforzo.





Go to Source

Tweet Share Pinterest