Londra, il conflitto tra i reali continua anche nelle foto di Pasqua

LONDRA – La foto della regina in occasione della Pasqua è una delle tradizioni che scandiscono il calendario inglese. Quest’anno si è tramutata, perlomeno sui giornali di Londra, nell’ennesimo motivo di conflitto all’interno della famiglia reale. Non per volontà dei Windsor. Ma ormai i media hanno deciso che è in corso una guerra degna di una intera stagione di “The Crown”. E qualcosa di vero del resto probabilmente c’è, per cui non ci si può meravigliare se i tabloid ci vanno a nozze.

L’immagina scelta da Buckingham Palace per la festività pasquale della regina è accattivante: Elisabetta II, loden verde con mantella, fazzoletto d’ordinanza in testa, un bel sorriso e non certo l’aria di chi sta per compiere (il 21 di questo mese) 95 anni, insieme al figlio primogenito, il principe Carlo, suo erede al trono, in classico cappotto di cammello, a passeggio nel parco del castello di Windsor. Da come sono vestiti si capisce che, dopo uno sprazzo di caldo, in Inghilterra sono tornate temperature rigide. Tuttavia splende il sole e, sullo sfondo, c’è un magnifico albero in fiore: siamo decisamente a primavera. Con il suo implicito messaggio di speranza, di cui il Regno Unito, e non solo esso, ha bisogno dopo un anno di pandemia, di cui qui si intravede la luce alla fine del tunnel (grazie a 36 milioni di persone vaccinate con almeno una dose).

Fin lì, tutto bene, anzi tutto normale. Ma nelle stesse pagine la stampa nazionale pubblica anche una foto, diciamo così pasquale, del principe Harry, in abbigliamento e posa un po’ diversi: cappellino da baseball portato con la visiera all’indietro, calzoni corti, piedi nell’acqua e pallina da tirare al cane, su una spiaggia della California. Da un lato, Sua Maestà e il primo in linea per il trono, ripresi in tutta la dignità del loro ruolo, mentre rivolgono un rassicurante sorriso al popolo; dall’altro, il nipote ribelle che dal volontario esilio ha recentemente accusato la monarchia di razzismo e dà l’idea di spassarsela sulla riva del Pacifico. A dire la verità, Harry non ha fatto niente di male. Dovrebbe forse astenersi dal portare a spasso il cane, per non urtate la suscettibilità dei fans della royal family? Ma qualsiasi cosa faccia, ormai, ha i giornali contro. Come dice il proverbio, un’immagine vale più di mille parole: e le due foto messe a confronto esprimono un chiaro verdetto contro di lui e Meghan. Per tacer del cane, che poverino non c’entra proprio niente. Buona Pasqua!





