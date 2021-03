Londra, shock dopo l’intervista di Harry e Meghan: “Togliere loro i titoli reali”

Pubblicità

Pubblicità

LONDRA – “Hanno voluto bruciare ogni ponte con la famiglia reale. E ora devono pagare: la Regina gli tolga subito i titoli reali. Harry e Meghan non possono continuare a godere dei privilegi della casa regnante mentre gettano fango sull’istituzione. Il problema non è affatto il razzismo contro i due, ma il loro ego e la loro auto-commiserazione”.

La commentatrice Clare Forges sul Times è lapidaria: l’intervista dei ribelli Duchi del Sussex a Oprah Winfrey della scorsa notte ha scatenato ovviamente un putiferio nel Regno Unito.

“Ad ascoltarli, mentre parlano della “Ditta” dei Windsor, sembra che siano sopravvissuti a un’organizzazione mafiosa, come nell’omonimo romanzo di John Grisham, The Firm”.

Meghan in tv: “Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio. Io e Harry attendiamo una bambina” dalla nostra inviata Anna Lombardi 08 Marzo 2021

Difficilmente la Regina, Buckingham Palace e i Windsor si esprimeranno o commenteranno: il motto della sovrana don’t complain, don’t explain, non lamentarti, non spiegare, dovrebbe dettare la linea anche stavolta e non conviene ai Windsor farsi invischiare nelle accuse pesantissime di Harry e Meghan durante un’intervista, epocale, che ha già fatto il giro del mondo. Anche perché il povero 99enne Principe Filippo è ancora ricoverato, e da molti giorni oramai, in ospedale e non si sa se e quando sarà rimandato a casa.

Ma certo, a livello mediatico, non poteva esserci intervista più devastante per la Casa Reale di quella di Harry e Meghan della scorsa notte.

Razzismo a corte

L’accusa più grave è di razzismo a corte: Meghan e Harry hanno riferito che un membro della famiglia reale avrebbe espresso preoccupazioni su quanto fosse “scuro” il loro primogenito che stava per nascere, ossia il piccolo Archie.

Bill Emmott: “Meghan, una afroamericana a corte: i reali si sono lasciati sfuggire una occasione di modernità” di Enrico Franceschini 08 Marzo 2021

“Non riveleremo mai chi sia, sarebbe troppo doloroso per tutti”, aggiungono i due duchi ribelli, e Harry rincara la dose: “Quando mia moglie veniva attaccata dai tabloid con articoli razzisti, nessuno ha mosso un dito nella Casa Reale per proteggerla”. Un’ombra, quella gettata dai duchi del Sussex, assolutamente infamante per la Regina, Buckingham Palace e tutta la millenaria istituzione.

Harry pensa a Diana: “Temevo che la storia si ripetesse” di Enrico Franceschini 01 Marzo 2021

Chi sarebbe stato a pronunciare una presunta frase del genere su Archie, così grave? Chris Ship, il “Royal watcher” della rete pubblica Itv: “Mi dicono che non si tratti né della Regina né del Principe Filippo”, che in passato si è distinto per gaffe simili, anche in pubblico. E allora di chi si tratta? “Si tratta di una conversazione che Harry ha avuto con i membri della sua famiglia. Esclusi la sovrana e suo marito, ne restano soltanto due: il Principe Carlo, o William, fratello di Harry. Oppure le loro mogli. Questa è una vicenda molto, molto seria… nell’intervista i duchi hanno protetto la Regina come persona… ma se attacchi l’istituzione in questo modo, è chiaro che critichi pesantemente anche Elisabetta II…”.

Harry e Meghan divorziano da Elisabetta: “Non siamo più membri operativi della famiglia reale” dal nostro corrispondente Antonello Guerrera 19 Febbraio 2021

“Non c’è alcun razzismo nella Casa reale”, ha detto alla Bbc Charles Anson, dal 1990 al 1997 segretario e addetto stampa della Regina, che non avrebbe visto l’intervista né avrebbe intenzione di farlo.

Il mancato sostegno della “Ditta”

Anche sulle accuse di Harry e Meghan di non aver avuto sostegno adeguato dalla “Ditta” quando la donna aveva addirittura “pensieri suicidi”, Anson ha risposto: “C’è una struttura medica all’interno della famiglia e per mia esperienza è sempre estremamente reattiva e disponibile quando c’è qualche problema di salute per la Regina o gli altri membri. In ogni modo, questa intervista è davvero significativa e i temi emersi dovranno comunque essere affrontati a Buckingham Palace”.

È furioso intanto Piers Morgan, uno dei più celebri giornalisti e osservatori reali nel Regno Unito con un passato professionale negli Stati Uniti.

Durante la sua trasmissione mattutina Good Morning Britain, Morgan ha attaccato duramente Meghan e Harry, il quale con quest’intervista “vuole che l’America intera odi la sua stessa famiglia. È qualcosa di vergognoso che questi due si siano permessi di ritrarre la Casa reale come un covo di razzisti! La scorsa notte ho assistito a due ore di spazzatura, stupidaggini, incredibili e autodistruttive”.

Morgan si è scontrato pesantemente in diretta con una ospite del suo programma, ossia la femminista e attivista anti-razzista Shola Los-Shogbamimu, che lo ha accusato di essere un “uomo bianco privilegiato” e di difendere “una famiglia la cui storia è intrisa di razzismo, suprematismo bianco e colonialismo, e questo lo sanno tutti. Quale nonna non difenderebbe un membro della sua famiglia, come Meghan, attaccata in maniera così razzista dai tabloid? E quale nonna difenderebbe invece così strenuamente un suo figlio accusato di molestie sessuali su una minorenne?”.

La replica di Morgan a Los-Shogbamimu: “Le tue accuse alla Regina sono vergognose e disgustose”. Ed erano passate solo tre ore dall’intervista esplosiva di Harry e Meghan. Che aleggerà per molto tempo sui cieli di Londra.





Go to Source

Tweet Share Pinterest