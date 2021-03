Londra, tutti chiedono le dimissioni di Cressida Dick, capo di Scotland Yard

Pubblicità

Pubblicità

LONDRA – La polizia sempre più sul banco degli imputati. E’ questo il verdetto del mondo politico, dei giornali inglesi e dell’opinione pubblica, dopo due fatti che hanno scioccato la Gran Bretagna: una settimana fa il rapimento e l’assassinio di una giovane donna, Sarah Everard, da parte di un poliziotto delle forze di élite addette alla protezione del governo e delle ambasciate; seguito, ieri sera, dalla eccessiva reazione delle forze dell’ordine alla veglia funebre, non autorizzata a causa delle restrizioni imposte dal Covid, indetta per commemorare la morte di Sarah e “riprendere le strade” dalla violenza maschile, con centinaia di donne arrestate, malmenate e caricate dagli agenti in un parco di Londra. Praticamente tutti i partiti chiedono oggi le dimissioni di Cressida Dick, il capo di Scotland Yard, per amara ironia la prima donna alla guida della Metropolitan Police londinese, oltre che rappresentante di una diversificazione degli uomini e delle donne in divisa in quanto lesbica.

Sarah Everard, veglia vietata ma arrivano in centinaia: scontri con la polizia. Anche Kate Middleton al memoriale di Enrico Franceschini 13 Marzo 2021

“Ha perso la fiducia di milioni di donne in tutto il Regno Unito e dovrebbe andarsene”, afferma il leader liberaldemocratico Ed Davies. “Le immagini degli incidenti di sabato sera nella capitale sono preoccupanti, ci aspettiamo un completo rapporto da Scotland Yard per spiegare come è accaduta una cosa simile”, dice senza mezzi termini la ministra degli Interni e alto esponente conservatore Priti Patel. “Scene inaccettabili”, le fa eco il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, aggiungendo che si aspetta “una urgente spiegazione” da Cressida Dick: “La polizia ha la responsabilità di fare rispettare le leggi sul distanziamento sociale necessarie per la pandemia, ma dalle foto che abbiamo visto è chiaro che la reazione delle forze dell’ordine non è stata appropriata né proporzionata”. Sullo stesso tono Keir Starmer, leader del Labour: “Le scene che abbiamo visto a Clapham Common”, il parco sul cui limitare Sarah era stata inquadrata per l’ultima volta da una telecamera a circuito chiuso e dove si è svolta la veglia funebre, “sono profondamente inquietanti. Le donne venute a commemorarla avrebbero dovuto poterlo fare in modo pacifico. Condivido la loro rabbia per la maniera in cui sono state trattate. Questo non era il metodo giusto per garantire l’ordine e la sicurezza durante una protesta simile”.

La deputata dei Tories Caroline Nokies, che presiede la commissione Donne e Eguaglianza della camera dei Comuni per conto della maggioranza di governo di Boris Johnson, concorda: “Sono veramente scioccata. In questo paese l’ordine viene fatto rispettare con il consenso, non calpestando l’omaggio a una donna assassinata e gettando a terra altre donne. La polizia ha gravemente sbagliato”. Sebbene la sua collega laburista Jesse Philips dica che “Cressida Dick può dare le dimissioni o restare, ma questo non basterà a risolvere il problema degli abusi contro le donne”, sembra difficile che la capa di Scotland Yard, già coinvolta in passato in un’altra vicenda controversa (quando poliziotti ai suoi ordini uccisero per errore un giovane brasiliano innocente in metrò, scambiandolo per un terrorista islamico, all’indomani degli attentati dei kamikaze a Londra nel 2005), possa mantenere il suo posto.

Il vicecapo di Scotland Yard, un’altra donna, Helen Ball, prova a difendere l’operato degli agenti sostenendo che centinaia di donne erano le une vicine alle altre e rappresentavano una minaccia di contagio di Covid: “Non volevamo agire con la forza, ma siamo stati costretti per proteggere la sicurezza della gente, era la cosa responsabile da fare”. Un comunicato di Sisters Uncut, una delle organizzazioni che hanno organizzato la veglia, dà tuttavia una diversa versione del comportamento degli agenti: “Poliziotti maschi hanno aspettato che calasse il sole per cominciare a strattonare e ammanettare le donne venute alla manifestazione”. Qualche ora prima, dopo che un giudice dell’Alta Corte aveva proibito l’evento con la motivazione del lockdown, un’altra associazione promotrice della protesta, Reclaim These Street, lo aveva cancellato, accusando tuttavia la forza pubblica di essersi rifiutata di dialogare per trovare la maniera di commemorare Sarah senza mettere a rischio la salute dei cittadini, per esempio concordando la necessaria distanza sociale. In alternativa, l’associazione ha invitato donne e uomini ad accendere una candela sulla porta di casa, come ha fatto anche il primo ministro Johnson sul portone di Downing Street.

Ma centinaia di donne si sono lo stesso recate spontaneamente a Clapham Junction per esprimere cordoglio per Sarah e per protestare contro le violenze contro le donne. Le norme contro il coronavirus, del resto, non vietano di uscire di casa per una passeggiata e ognuna di loro poteva pretendere di essere andata nel parco da sola o con un’amica – il limite per gli assembramenti è infatti di due persone. E nel parco, poco prima che al calare del tramonto scoppiassero gli incidenti, c’è andata anche Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, moglie del principe William, secondo in linea per il trono, depositando – senza mascherina sul volto – un mazzo di fiori in memoria di Sarah. “Anch’io so”, ha dichiarato Kate, “cosa prova una donna quando rientra a casa da sola la sera”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest