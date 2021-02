L’orso polare si diverte tra discese e capriole sulla collina innevata

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/green-and-blue/biodiversita/norvegia-l-orso-polare-si-diverte-cosi-discese-e-capriole-sulla-collina-innevata/375973/376586?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Siamo nelle isole Svalbard, arcipelago norvegese del Mar Glaciale Artico a soli mille chilometri dal Polo Nord. Una coppia di guide turistiche – Lauren Farmer e il marito Alex – riesce ad immortalare un esemplare di orso polare intento a giocare sulla neve. La scena è davvero singolare: il grande predatore si lascia scivolare lungo il fianco di una collina innevata come fosse uno sciatore, percorrendo diversi metri sul manto nevoso. Una discesa che l’orso, come raccontato dalla coppia ai media norvegesi, ha voluto effettuare più di una volta. “Gli orsi polari spesso scivolano sulla neve per asciugarsi – spiega Lauren Farmer – . Questo esemplare era appena uscito dall’acqua e si stava rotolonado lungo la collina innevata. Poi è tornato nuovamente in cima alla collina solo per godersi una seconda discesa!”

Video Reuters





Go to Source

Tweet Share Pinterest