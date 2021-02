Los Angeles, incidente stradale per Tiger Woods: è ferito alle gambe

Grave incidente stradale per Tiger Woods. Il campione di golf è stato estratto gravemente ferito alle gambe, secondo le prime notizie in arrivo dagli Stati Uniti, in un incidente a Ranchos Palos Verdes, nella contea di Los Angeles. Woods, 45 anni è stato portato in ospedale a bordo di un’ambulanza. L’incidente riguardarebbe solo la sua auto, che si sarebbe rovesciata dopo l’uscita di strada. I vigili del fuoco e i paramedici per liberarlo hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto.

L’incidente è avvenuto, secondo il report delle autorità di Los Angeles, poco dopo le 7 del mattino. Il golfista sarebbe attualmente in sala operatoria.

In dubbio per il Masters di Augusta dopo l’ennesimo intervento alla schiena, l’ex numero uno del mondo non è nuovo alle cronache extrasportive: nel 2009, nei pressi della sua casa in Florida, un altro incidente d’auto mentre nel 2017 fu arrestato perché alla guida in stato confusionale, a causa di un mix di medicinali prescrittigli da un medico.