Lotta al Covid, primo palcoscenico internazionale per Draghi: con Biden al pre-vertice virtuale del G7

LONDRA – È la premessa, seppur virtuale, dell’attesissimo G7 che si terrà il prossimo giugno in Cornovaglia ed è dunque il primo palcoscenico internazionale per il nuovo premier italiano Mario Draghi e per il presidente americano Joe Biden. Boris Johnson, che presiede il summit di quest’anno previsto dall’11 al 13 giugno a Carbis Bay sulle spiagge occidentali dell’Inghilterra, ha convocato per domani un pre-vertice dei sette leader mondiali per quanto concerne la lotta alla pandemia a livello internazionale e lo sforzo globale cui devono impegnarsi i leader del G7. “Perché l’unica soluzione”, ha rimarcato il primo ministro britannico, “è quella di sconfiggere a livello globale questo nemico, coordinandoci con i nostri amici e partner in giro per il mondo: dalla colossale missione di distribuire i vaccini anti Coronavirus in ogni Paese fino al delineamento di una ripresa sostenibile dalla crisi del Covid. Tutti i governi del mondo hanno una responsabilità cruciale, ossia far sì che il 2021 sia ricordato come l’anno in cui l’umanità ha lavorato insieme per sconfiggere un nemico comune”.

E così, a questa tavola virtuale, si ritroveranno tutti: Johnson, Draghi e Biden, come detto, insieme al canadese Justin Trudeau, la tedesca Angela Merkel, il francese Emmanuel Macron e il primo ministro giapponese Yoshihido Suga, che di recente ha preso il posto del convalescente Abe. Il primo ministro britannico, aprendo il summit, sottolineerà come sia fondamentale mettere fine ai nazionalismi e alla politica divisiva che ha marcato la risposta iniziale alla crisi del Covid, anche se proprio il governo britannico è stato protagonista di una “battaglia sui vaccini” con l’Ue di recente, dopo la riduzione delle consegne del vaccino di Oxford previste all’Unione europea da parte di AstraZeneca e una presunta “priorità” di Londra acquisita con la multinazionale britannico-svedese.

I leader parleranno poi di come implementare il piano di cinque punti di lotta globale alla pandemia annunciato l’anno scorso all’Assemblea Generale dell’Onu, che si compone tra le altre cose dell’installazione di hub di ricerca sulle zoonosi collegati tra loro nel mondo, lo sviluppo della capacità manifatturiera di vaccini e cure anti Covid, la progettazione di un sistema di allerta globale per le prossime pandemie, un accordo su protocolli globali per le future emergenze sanitarie e la riduzione delle barriere commerciali. Le premesse ci sono tutte: il mese scorso, gli Stati Uniti, dopo il cambio di presidenza, sono stati l’ultimo Paese del G7 a unirsi alla piattaforma COVAX, che destinerà 1,3 miliardi di dosi di vaccino anti Covid ai paesi in via di sviluppo (il Regno Unito partecipa con 548 milioni di euro).

Per quanto riguarda il G7 fisico che si terrà in giugno invece, hanno già fatto discutere gli “inviti speciali” da parte di Johnson a tre Paesi “ospiti” al G7 in Cornovaglia del prossimo giugno, ossia India, Australia e Corea del Sud: tutti hanno più di un conto aperto con la Cina. Una scelta, quella del primo ministro britannico, che ha agitato varie diplomazie europee, inclusa quella italiana, per aver spostato “l’equilibrio” troppo marcatamente verso la sempre più imponente Asia. Ma anche questo rientra nello strategico corteggiamento politico di Johnson verso Joe Biden, il quale è sempre più convinto di affrontare la Cina a muso duro, tanto che la sua amministrazione già parla di “genocidio degli Uiguri”. Pare ci siano le basi per una nuova “special relationship” quella tra Uk e Usa, dopo le ultime elezioni americane.







