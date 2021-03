Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione dei premi. Come sapere se si è tra i vincitori

Pubblicità

MILANO – Scatta l’ora dei premi per la lotteria degli scontrini . Questa mattina presso il campus Sogei a Roma è in programma la prima estrazione mensile della nuova iniziativa di promozione all’utilizzo della moneta elettronica avviata all’inizio di febbraio dal governo. Ad essere sorteggiati saranno dieci biglietti vincenti che premieranno con 100 mila euro gli acquirenti e con 20 mila euro gli esercenti che hanno emesso lo scontrino che include i tagliandi vincenti. All’estrazione dei dieci biglietti partecipano,secondo i numeri dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ben 535.209.478 biglietti elettronici, generati a febbraio da 16.749.929 transazioni.

Come sapere se si è fra i vincitori

L’estrazione avviene attraverso una “ruota telematica” che sorteggerà i numeri vincenti alla presenza di una commissione composta da due membri dell’Agenzia delle Dogane e uno dell’Agenzia delle Entrate. Intorno alle 13 prima sul canale Twitter dell’Agenzia delle Dogane e saranno poi sul portale della Lotteria degli scontrini, saranno disponibili i codici degli scontrini associati ai biglietti vincenti. A quel punto chi si è iscritto nell’area riservata potrà confrontare se è il possessore dello scontrino associato al biglietto estratto. Completate tutte le verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, come da regolamento, nei giorni successivi i titolari dei tagliandi vincenti saranno contattati direttamente dall’Agenzia delle Dogane tramite posta elettronica certificata o attraverso raccomandata.

Come partecipare alla lotteria

Per partecipare alla lotteria è necessario ottenere il proprio codice lotteria associato al proprio codice fiscale sul portale della Lotteria degli Scontrini. A quel punto, completata la registrazione, sarà sufficiente esibire il proprio codice al momento di ogni acquisto eseguito con strumenti di pagamento digitale, come carte di credito o bancomat. Ogni euro di spesa dà diritto ad un biglietto della lotteria. L’esercente non rilascerà nessun biglietto fisco ma i tagliandi “virtuali” saranno presenti sulla propria area riservata. All’interno è possibile ottenere vedere le singole transazioni e il numero di biglietti generati e il codice dello scontrino ad essi generati.





