L’rc auto familiare compie un anno: risparmi notevoli ma ancora molta incertezza

Compie un anno l’rc auto familiare, una novità introdotta nel Dl fiscale di fine 2019 che consente ai membri di un nucleo familiare di passare direttamente in prima classe di rischio anche per un veicolo diverso dall’auto (ad esempio uno scooter) e indipendentemente dalla data di acquisto. Insomma, un rafforzamento della legge Bersani pensato per far risparmiare le famiglie.

Ma a quanto ammonta questo risparmio? Non è possibile fare stime precise, ci sono però alcuni dati ufficiali che aiutano a farci un’idea. Nel suo ultimo bollettino statistico l’Ivass (l’autorità del settore assicurativo) ha reso noto il premio medio del terzo trimestre 2020.

Sulla base di questi dati, in media un premio rc auto in prima classe di rischio ammonta a 359 euro annui, mentre chi è in una delle classi tra la 11 e la 18 paga 740 euro. Ipotizzando il caso di un figlio giovane, neopatentato o comunque con pochi anni di guida alle spalle che abbia usufruito dell’rc familiare il risparmio è stato di 381 euro. Una somma importante: secondo questa stima, la novità introdotta a inizio 2020 ha portato a un premio quasi dimezzato per chi l’ha sfruttata.

I 381 euro potrebbero essere leggermente sovrastimati perché, in genere, le compagnie assicurative applicano un malus a chi utilizza la Bersani o l’rc familiare per fare “il salto della classe”. In pratica una prima classe “ereditata” prevede quasi sempre un premio superiore rispetto a una prima classe pura. Molto più difficile invece stabilire quanti siano stati gli effettivi beneficiari: Ivass non ha questo dato. Di sicuro la platea non è molto ampia, se si considera che solo il 3% degli assicurati rientra in una classe tra la 11 e la 18 per un totale di 62.000 contratti.

Ma i neo-patentati possono utilizzare l’rc auto familiare o no? Sono stati in molti a chiederselo, visto che diverse compagnie si sono rifiutate di applicare la nuova legge a chi ha una storia assicurativa inferiore ai 5 anni (senza sinistri). Il 15 febbraio l’Ivass ha diramato una nota per dare una risposta a tutti questi cittadini: “Una lettura coerente con le finalità di tutela dei consumatori suggerirebbe di riconoscere il beneficio anche in presenza di un attestato relativo alla storia assicurativa del veicolo ‘beneficiario’ che risalga a meno di 5 anni, purché in assenza di sinistri”, scrive l’autorità ribadendo il principio che nel dubbio, si debba considerare l’opzione più favorevole al consumatore.

Ma l’Ivass “non può sostituirsi al legislatore”: l’autorità sottolinea di aver “da tempo rappresentato la questione nelle diverse sedi istituzionali” per superare questo stato di incertezza e suggerire di interpretare la norma a favore del consumatore. Ma almeno a oggi, di risposte non ne sono arrivate.