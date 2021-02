Luca Ventre morto dopo essere entrato nell’ambasciata in Uruguay, la famiglia accusa: “Arrivato cadavere in ospedale”

Pubblicità

Mentre gli inquirenti uruguayani continuano a sostenere la tesi che Luca Ventre è giunto vivo in ospedale e l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma è alle prime battute, proprio dal materiale investigativo raccolto in Uruguay arrivano altri elementi che sembrano avvalorare la tesi del soffocamento dell’imprenditore all’interno dell’ambasciata italiana a Montevideo. Le immagini riprese da altre telecamere dell’Hospital de Clinicas “Dr. Manuel Quintela”, mostrano non solo il lungo tempo trascorso prima che il 35enne venisse portato all’interno della struttura sanitaria, ma che quando il giovane è stato messo su una sedia a rotelle sembrava ormai un corpo morto.

Italiano morto in Uruguay, le immagini dell’arrivo in ospedale di Luca Ventre

Senza contare le ulteriori ombre che spuntano fuori dall’autopsia effettuata nella capitale uruguayana e i particolari delle concitate telefonate partite dall’ufficio diplomatico l’1 gennaio scorso. Un mistero. Ma soprattutto un caso in cui sembra scattata la corsa allo scaricabarile tra le diverse autorità coinvolte. E i familiari di Luca Ventre, che si stanno battendo per ottenere verità e giustizia, si sono visti addirittura negare il trasporto della salma dalle ditte locali e, per far rientrare il corpo in Italia, si sono dovuti rivolgere a un’agenzia di pompe funebri argentina.

Morto dopo essere entrato nell’ambasciata. Gli investigatori dell’Uruguay: “Luca Ventre portato vivo in ospedale” 02 Febbraio 2021

Ma occorre andare per ordine. In base a quanto sinora è stato possibile ricostruire, alle 7 dello scorso Capodanno l’imprenditore, romano di origine, trapiantato a Vicenza e trasferitosi otto anni fa in Uruguay, prova a citofonare all’ambasciata italiana a Montevideo e, non ricevendo risposta, salta il muro di cinta dell’ufficio diplomatico. Da giorni ripete ai familiari che è minacciato, che qualcuno vuole sequestrarlo e che deve tornare in fretta in Italia. Sul suo cellulare verrà poi scovata anche un’App-spia. Una volta nel giardino dell’ambasciata chiede aiuto. “Vogliono uccidermi. Chiedo protezione”, urla. Ma, come si vede dai video delle telecamere di sorveglianza della sede diplomatica, viene immobilizzato e tenuto a terra per 22 minuti da un poliziotto uruguayano, che gli preme un braccio contro il collo fino a quando non si muove più. Per i familiari è stato vittima di un omicidio, soffocato come George Floyd negli Usa, da un agente straniero che non si comprende per quale ragione si trovasse armato all’interno dell’ambasciata italiana.

Il giallo di Luca Ventre, morto dopo essere entrato nell’Ambasciata italiana in Uruguay: le immagini

Chiamati dal poliziotto e da un addetto alla vigilanza, intervengono tre agenti. Il 35enne viene sollevato di peso, sembra già morto, e alle 7.48 l’auto della Polizia parte in direzione della clinica. Alle 7.51 l’auto arriva davanti al pronto soccorso, ma l’imprenditore verrà portato dentro solo dopo 14 minuti. Un’infermiera dichiarerà che Luca Ventre è arrivato già morto, mentre un agente sosterrà che era in stato di fortissima agitazione e particolarmente violento, per cui è stato legato e gli sono stati somministrati dei farmaci. Alle 8.30 i medici dichiarano il decesso e gli inquirenti uruguayani aprono un fascicolo per omicidio.

Luca Ventre, cosa sappiamo dell’italiano morto dopo essere entrato nell’ambasciata in Uruguay di Clemente Pistilli 27 Gennaio 2021

Viene effettuata l’autopsia e il medico legale ritiene che l’imprenditore non sia morto a causa di traumi o lesioni, sottolineando che il cervello presenta uno stato edematoso compatibile con la morte da strangolamento. Sembra la prova definitiva del soffocamento in ambasciata, ma gli inquirenti dell’Uruguay continuano a sostenere che all’Hospital de Clinicas “Dr. Manuel Quintela” l’imprenditore è arrivato vivo. I familiari, travolti da un simile dramma, chiedono subito spiegazioni alla Farnesina. Da parte del ministro degli esteri Luigi Di Maio non hanno mai ricevuto una parola. Il 22 gennaio scorso, dopo una denuncia presentata dalla famiglia Ventre, apre un’inchiesta contro ignoti anche il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Sergio Colaiocco, ipotizzando l’omicidio preterintenzionale, e delega le indagini ai carabinieri del Ros.

Morto dopo essere entrato nell’ambasciata in Uruguay: interrogata la compagna di Luca Ventre di Clemente Pistilli 26 Gennaio 2021

Una storia con poca luce e tante ombre. Ancor più oscura visti gli altri atti d’indagine che i familiari della vittima hanno appena ottenuto dalle autorità uruguayane. Il nuovo video della telecamera di sorveglianza dell’ospedale sembra mostrare sulla sedia a rotelle un uomo già privo di vita e il referto dell’autopsia, completo questa volta degli esami di laboratorio, oltre a confermare i tanti dubbi sul soffocamento all’interno dell’ambasciata, presenta diverse incongruenze. I risultati anatomo-patologici escludono una cardiopatia strutturale come causa di morte. Sono stati invece notati dei segni di sindrome asfittica aspecifica, delle ecchimosi delle dimensioni di una testa di spillo a livello pericardico e sottopleurico, che si formano in seguito ad asfissia e in caso di annegamento e impiccagione. Tutto sembra così confermare l’ipotesi dell’omicidio a causa di quella misura contenitiva compiuta dal poliziotto all’interno dell’ambasciata. Il medico legale alla fine però scrive nel referto che “tuttavia, avendo informazioni che è arrivato vivo in ospedale, possiamo escludere questa causa di morte”. A dire che il 35enne non è stato soffocato non sarebbe dunque la scienza, ma i poliziotti che lo hanno portato nella struttura sanitaria. Ignorati i dati medico-legali e valorizzate le indicazioni date da chi è coinvolto in qualche modo nella vicenda. Ed ecco che viene avanzata pure l’ipotesi della sindrome da delirio agitato, che comporta la morte improvvisa durante o dopo un episodio di delirio agitato appunto e che impedisce in sede di autopsia di trovare prove sufficienti di traumi o malattie naturali per spiegare la morte. In questo caso forse tutto accelerato dall’uso da parte del 35enne di cocaina.

Uruguay, caso Luca Ventre, parla il fratello: “Morto dopo essere entrato in ambasciata italiana, rischio insabbiamento”

In Uruguay hanno richiesto una nuova perizia tossicologica, per analizzare a fondo i farmaci utilizzati in ospedale su Luca Ventre, ma davanti a un quadro del genere diventa ancor più importante eseguire una consulenza medico-legale in Italia. Anche tale operazione è complicata. Nessuna azienda uruguayana si è resa disponibile con i familiari dell’imprenditore per il trasferimento della salma, costringendoli a far intervenire una ditta dall’Argentina. La salma dovrebbe così ora essere rimpatriata e giungere a Roma nei giro di due, massimo tre giorni.

Dal materiale che i Ventre hanno ottenuto dalle autorità dell’Uruguay, altri dubbi emergono inoltre sulla condotta della stessa Ambasciata. Dai tabulati telefonici della guardia presente nella sede diplomatica la mattina di Capodanno, emerge che la stessa avrebbe chiamato sia il 911, il numero d’emergenza della polizia, che un numero dello stesso ufficio diplomatico, un cellulare, a quanto pare del primo console. Le autorità italiane sembra fossero state dunque subito informate dell’accaduto. Dopo le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state del resto recuperate dagli inquirenti anche le registrazioni di diverse telefonate e in sottofondo si sente pure la voce di Luca Ventre. “Mi arrendo, mi arrendo, non respiro”, dice il 35enne. Ma nessuno gli avrebbe dato retta.

Martedì prossimo, a Montevideo, è fissata una riunione tra avvocati, Procura e Ambasciata e potrebbero essere discusse le ipotesi con cui chiudere le indagini. Troppi misteri, troppi interrogativi inquietanti: vere risposte sono ora attese dalla Procura di Roma. E l’Italia in tutto questo? “Ribadiamo ancora una volta – dichiara anche a nome dei familiari il fratello della vittima, Fabrizio Ventre – che su tutto quello che è accaduto e sta accadendo le istituzioni restano ancora oggi in totale silenzio”. Un silenzio che si sta facendo troppo imbarazzante.





