Lucasfilm ha assunto lo Youtuber che ha aggiustato Luke Skywalker col deepfake

Gli ultimi spin-off di Guerre Stellari, dal film Rogue One: A Star Wars Story alla serie The Mandalorian, avevano un ‘piccolo’ problema: i cameo di personaggi storici ricostruiti con la computer grafica, dalla principessa Leia al jedi Luke Skywalker, non avevano convinto del tutto gli appassionati della saga. L’animazione al computer, seppur sufficientemente credibile, non era in grado di competere con l’aspetto degli attori in carne e ossa. Quel gap è stato colmato, a sorpresa, da uno Youtuber, Shamook, che ha migliorato i cameo dei personaggi più famosi utilizzando la tecnologia deepfake basata sull’intelligenza artificiale. I suoi video, su YouTube, sono stati visti milioni di volte e hanno riscosso un enorme successo. Tanto da spingere la Lucasfilm, attraverso la sua azienda di effetti speciali Industrial Light & Magic, ad assumere Shamook per i lavori futuri. La carica assunta dallo Youtuber è quella di “Senior Facial Capture Artist”.

video YouTube / Shamook





